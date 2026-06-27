Академик Бокерия назвал главные привычки для сохранения здоровья

Академик Бокерия: Для сохранения здоровья надо соблюдать режим сна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как отметил ученый, крайне важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, передает РИА «Новости».

«Если кратко, надо вставать и ложиться в одно и то же время. По крайней мере, стремиться к этому. Уже много лет, я, например, просыпаюсь каждый день в 6.22 утра. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю», – сказал Лео Бокерия.

По словам врача, продолжительность отдыха должна составлять не менее восьми часов. Исключения встречаются редко, а сам сон выступает важнейшим элементом восстановления организма.

Специалист сравнил работу мозга во время сна со стиральной машиной, которая очищает сознание от негативных эмоций. Качество ночного отдыха напрямую влияет на производительность труда, а невыспавшийся человек напоминает «живого трупа». В дополнение к правильному режиму академик посоветовал ограничить потребление соли и сахара, увеличить долю овощей и фруктов в рационе, а также избегать алкоголя.

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