Росавиация сняла ограничения с семи аэропортов страны

  • Новость часаЭкипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС
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    Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»
    ООН: Закрытие Ормузского пролива может вызвать мировой гуманитарный кризис
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    15 июля 2026, 05:28 • Новости дня

    Росавиация сняла ограничения с семи аэропортов страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь аэропортов страны вернулись в штатный режим работы после временных ограничений, о чем сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Самары, Ульяновска и Чебоксар: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    До этого Росавиация ввела временные ограничения полетов в нескольких аэропортах страны.

    Кроме того, сообщалось о снятии ограничений в аэропортах Пензы и Саратова, а также в воздушной гавани Нижнекамска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона в течение 14 июля. Собянин вечером вторника сообщил, что в сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА.


    14 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

    Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил о прекращении взаимодействия с Россией

    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будапешт намерен восстановить пошатнувшееся доверие западных союзников путем резкого ограничения дипломатических контактов с Москвой, заявили в минобороны страны.

    Руководство Венгрии пересматривает внешнеполитический курс ради укрепления связей с традиционными партнерами. Новый глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену вектора, передает РИА «Новости».

    «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», – безапелляционно заявил профильный министр.

    Примечательно, что всего за несколько дней до этого руководитель министерства иностранных дел Анита Орбан транслировала совершенно иную позицию. Дипломат отмечала стремление властей сохранить прагматичные отношения с Москвой, называя ее крайне важной европейской державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае венгерский парламент утвердил Ромулуса Русина-Сенди на пост министра обороны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил эту кандидатуру.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о готовности Москвы к диалогу с новым руководством Будапешта.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    14 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля

    Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин связал сильные позиции рубля со снижением интереса к иностранной валюте.

    Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава региона обратил внимание на негативные последствия слишком крепкого рубля. По его словам, текущий курс национальной валюты приводит к снижению доходов Якутии, экономика которой имеет ярко выраженную экспортную направленность.

    «Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше», – констатировал российский лидер, объясняя сложившуюся на валютном рынке ситуацию.

    Путин также отметил, что в будущем ключевая ставка должна снизиться, на что указывают текущие макроэкономические показатели. Николаев, сославшись на разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, подтвердил возможность уверенного снижения ставки. По словам президента, этот процесс станет естественным следствием стабильности экономики.

    Напомним, западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты с 2023 года.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал оптимальным для поддержки экспортеров курс не дороже 80 рублей за доллар.

    Глава ВТБ Андрей Костин объяснил невыгодность текущих котировок для бюджета падением спроса на валюту.

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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России

    Экс-чиновник Минобороны ФРГ заявил о необходимости пересмотра подхода к Калининграду и Крыму

    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России
    @ IMAGO/HMB-Media/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с призывом усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. Соответствующее заявление он сделал, рассуждая о стратегии европейских стран в отношении Москвы.

    По мнению Ланге, европейским партнерам следует изменить подход к российским стратегическим территориям.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Он также выразил мнение, что европейским государствам необходимо наращивать давление на Россию в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Высказывания Ланге прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в странах Европы о мерах военного и политического сдерживания России, а также усиления внимания НАТО к Балтийскому региону.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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    14 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный портал Международного олимпийского комитета возобновил работу страницы, посвященной российским атлетам.

    Доступ к этому информационному блоку был закрыт с 2023 года, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе исполком организации принял решение о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Кроме того, были отменены рекомендации для международных федераций, касающиеся ограничений в отношении отечественных спортсменов.

    Осенью 2023 года ОКР лишился своего статуса из-за включения в состав региональных советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее российская сторона скорректировала устав, исключив всех региональных членов из структуры.

    Напомним, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России. Организация рекомендовала снять ограничения на участие российских спортсменов в международных стартах.

    Еврокомиссия осудила возможное возвращение отечественных атлетов на мировую арену.

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    14 июля 2026, 22:16 • Новости дня
    Газманов раскрыл пророческий смысл песни «Офицеры»
    Газманов раскрыл пророческий смысл песни «Офицеры»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Олег Газманов признался, что один из его хитов – песня «Офицеры» – на фоне ситуации в ряде стран Балтии и Восточной Европы стала пророческой.

    «Предсказание страшное: «На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их. Теперь они вечно в глаза нам глядят». Когда смотришь, что происходит в Польше, в Литве, в Латвии, когда могилы наших воинов, которые освобождали эти страны от фашизма, фактически разрушены, оплеваны, поруганы», – приводит РИА «Новости» слова артиста, сказанные на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

    Газманов напомнил, что написал песню «Офицеры» в 1991 году.

    Композиция была посвящена военнослужащим разных поколений и стала ключевой патриотической песней Газманова. Ее традиционно исполняют на концертах ко Дню Победы и Дню защитника Отечества. Произведение обрело огромную популярность среди военных и ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу. Газманов стал вторым в рейтинге лучших исполнителей 2025 года.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов

    Политолог Козюлин: FPV-дроны стали главным оружием украинского терроризма

    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимо усилить работу по выявлению незаконного ввоза в Россию беспилотников и комплектующих к ним, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Московской области.

    «Сорванная ФСБ атака БПЛА на стратегическое предприятие ВПК в Подмосковье – еще одна часть плана противника повторить операцию «Паутина». Однако эта задумка Киева, как и прочие, потерпела фиаско», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его оценке, сотрудники российской службы безопасности сработали четко. «Наши силовики знают про трюки украинского руководства и пресекают их попытки нанести урон нашей стране вполне удачно», – добавил собеседник.

    Между тем, приходится признать, что FPV-дроны становятся одной из главных террористических угроз, обратил внимание эксперт. «Это оружие применяют во многих странах, в том числе и в Африке. Этому способствует Украина, поскольку пытается противодействовать России везде, где видит возможность, включая и страны Сахеля», – указал Козюлин. Он подчеркнул: с контрабандой беспилотников и комплектующих к ним нужно бороться.

    «И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом – их задача, поле действия», – считает спикер. Аналитик также обратил внимание, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к подготовке атаки дронов в Московской области: они активировали SIM-карты для управления БПЛА. «Это еще раз подчеркивает важность проведения профилактических работ с подростками. И к счастью, она уже ведется в связи с нацеленностью противника на российское молодое поколение», – отметил собеседник.

    «Так, выпущены новые школьные учебники, в учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию», – перечислил Козюлин. Он также упомянул предложение председателя СК Александра Бастрыкина понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

    Ранее ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов. Их контрабандой ввезли в Россию. Беспилотники были спрятаны в партии испанской керамической плитки, доставленной по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область. Операция проводилась СБУ при содействии спецслужб европейских государств, заявили в ФСБ.

    По версии ведомства, противник планировал дистанционно запустить 35 дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», – говорится в сообщении службы.

    Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином России, завербованным Украиной за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинская сторона привлекла двух граждан Молдавии: под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и уехали с территории РФ.

    Исполнителем теракта стал бывший контрактник ЧВК «Вагнер». Ранее он был членом этнической ОПГ, отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. После участия в СВО мужчина был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство. По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

    В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ. «Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания. Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», – добавили в ЦОС.

    В спецслужбе также обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних подростковв возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами. Кроме того, установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), украинский видеоблогер, рэпер, использующий псевдоним «Киевстонер».

    Накануне ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма.

    В минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешались сотрудники российской службы безопасности.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    14 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС

    Экипаж «Союз МС-29» перешел на МКС

    Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС
    @ Скриншот с видео пресс-службы Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина с астронавтом НАСА Анилом Менони открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на борт Международной космической станции (МКС).

    «Как с первого раза радость, самочувствие вполне адекватное ситуации. В моем случае это второй раз, и как-то по-другому воспринимает тело, чем в первый раз», – поделилась Анна Кикина с борта МКС.

    Ее коллега Петр Дубров добавил, что есть ощущение возвращения к чему-то привычному, в чем уже бывал долговое время, работал, проводил время с коллегами.

    «Когда взлетаешь, действительно кажется, что на Земле была этакая командировка, а сейчас вернулся как будто бы домой», – признался он.

    На орбитальной станции экипаж «Союз МС-29» встречали российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

    Экипаж «Союза» Дубров, Кикина и Менон проведет на орбите 261 сутки, выполнит 38 экспериментов, проведет два выхода в открытый космос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    14 июля 2026, 17:21 • Новости дня
    Посол отверг обвинения Финляндии во «вредоносной деятельности» России в киберпространстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 14 июля был приглашен в министерство иностранных дел Финляндии, где финская сторона предъявила российской стороне обвинения в якобы осуществлении «вредоносной деятельности в киберпространстве».

    Как отметили в посольстве России в Финляндии, в Хельсинки вслед за рядом других западных государств выступили с обвинениями России в кибератаках, однако не представили каких-либо доказательств в их подтверждение. По данным российской стороны, в ходе беседы финские дипломаты также не смогли ответить на вопросы, касающиеся фактической базы озвученных обвинений.

    Российский посол, как сообщили в дипмиссии, обратил внимание собеседников на то, что подобные заявления со стороны Хельсинки звучат не впервые. Он напомнил, что распространявшиеся в последние годы утверждения о «российском гибридном влиянии», по оценке Москвы, «ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения».

    В российском посольстве также заявили, что считают озвученные финской стороной обвинения необоснованными. В дипмиссии подчеркнули, что «озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о «российской угрозе» в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией».

    Ранее финская полиция не обнаружила признаков гибридного вмешательства Москвы. Посол России Павел Кузнецов указал Хельсинки на отсутствие доказательств диверсий на балтийской инфраструктуре.

    Дипломат также обвинил местные власти в целенаправленном разжигании военной истерии.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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