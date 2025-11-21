Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Автопортрет Фриды Кало продан за рекордную для женщин-художниц сумму
На торгах аукционного дом Sotheby's зафиксирована рекордная сумма для картины женщины-художницы, так как автопортрет Фриды Кало стал самым дорогим произведением своего автора.
Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало был продан на аукционе Sotheby's за 54,7 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
Картина «Сон (Кровать)» была написана в 1940 году, когда Кало переживала ключевой этап творческой карьеры, сопровождавшийся непростыми отношениями с живописцем-монументалистом Диего Риверой.
Как отмечают представители аукционного дома, сумма продажи автопортрета Кало превысила прежний рекорд для произведений женщин-художниц, установленный полотном Джорджии О'Киф «Дурман/Белый цветок №1», которое в 2014 году ушло на торгах за 44,4 млн долларов.
«Продажа подтверждает растущий интерес к творчеству Кало и возросшую роль женщин-художниц в мировой арт-индустрии», – отметили в аукционном доме.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, картину Banksy продали в Саудовской Аравии за 1,2 млн долларов. Картину Климта продали на аукционе за рекордные 236 млн долларов. Золотой унитаз «Америка» продан на торгах за 12 млн долларов.