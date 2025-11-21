Автопортрет Фриды Кало продан за рекордную для женщин-художниц сумму

Автопортрет Фриды Кало побил рекорд стоимости на аукционе

Tекст: Катерина Туманова

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало был продан на аукционе Sotheby's за 54,7 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Картина «Сон (Кровать)» была написана в 1940 году, когда Кало переживала ключевой этап творческой карьеры, сопровождавшийся непростыми отношениями с живописцем-монументалистом Диего Риверой.

Как отмечают представители аукционного дома, сумма продажи автопортрета Кало превысила прежний рекорд для произведений женщин-художниц, установленный полотном Джорджии О'Киф «Дурман/Белый цветок №1», которое в 2014 году ушло на торгах за 44,4 млн долларов.

«Продажа подтверждает растущий интерес к творчеству Кало и возросшую роль женщин-художниц в мировой арт-индустрии», – отметили в аукционном доме.

Работа мексиканской художницы Фриды Кало теперь занимает первое место по стоимости среди женских произведений искусства.

