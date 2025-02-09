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Картину Бэнкси продали в Саудовской Аравии за 1,2 млн долларов
Картина Бэнкси из серии Vandalized Oils продана за 1,2 млн долларов на аукционе в Дирии
На первой в Саудовской Аравии аукционной продаже в Дирии картина Бэнкси из серии Vandalized Oils, где он добавил надпись на работу Альберта Бирштадта, была продана за 1,2 млн долларов.
Как передает РИА «Новости», картина британского художника Бэнкси из серии Vandalized Oils была продана на аукционе Sotheby's в Саудовской Аравии за 1,2 млн долларов. Серия работ, к которой относится картина, знаменита тем, что художник наносит изображения и тексты на классические произведения других авторов. На проданной картине «Гора Рейнир», созданной американским пейзажистом Альбертом Бирштадтом, Бэнкси разместил надпись «В наличии только в течение ограниченного периода времени». Аукцион, прошедший в западном пригороде столицы Саудовской Аравии Дирии, стал первым мероприятием такого рода в стране. Помимо работы Бэнкси, были проданы и другие известные произведения искусства. Картина «Состояние бодрствования» бельгийского сюрреалиста Рене Магритта также достигла цены 1,2 млн долларов. «Светская женщина» колумбийского фигуративиста Фернандо Ботеро ушла с молотка за 1,02 млн долларов. Среди других продаж на аукционе стоит отметить портрет британской королевы Елизаветы II, созданный американским авангардистом Энди Уорхолом, который был продан за 216 тыс. долларов. Работа Василия Кандинского «Pointille» была продана за 126 тыс. долларов, а рисунок Пабло Пикассо «Fleurs» – за 204 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостомеле вандалы срезали с фасада здания граффити Бэнкси, а ранее картина Бэнкси, на которой изображен Владимир Ильич Ленин в образе панка, продана на аукционе в Гонконге за 7,45 млн гонконгских долларов (около 960 тыс. долларов США). В 2021 году блокчейн-компания Injective Protocol купила у нью-йоркской галереи работу Бэнкси, сожгла ее в ходе акции в США и превратила в виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен (NFT).