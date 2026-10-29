Ученые зафиксировали на Солнце выброс гигантского протуберанца

ИКИ РАН: На Солнце произошел выброс протуберанца размером 500 тыс. километров

Tекст: Валерия Городецкая

Выброс крупного протуберанца размером около 500 тыс. километров зафиксирован на Солнце. Это гигантское плазменное образование в атмосфере звезды выглядит как плотное, относительно холодное облако или арка, удерживаемая магнитным полем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории отметили, что этот процесс попал в поле зрения сразу нескольких космических телескопов. По словам астрономов, газовое облако летит скорее вбок, чем в сторону Земли, и из ближайших планет на его пути окажется только Марс.

Специалисты добавили, что протуберанец может задеть Землю лишь краем. Плазменное образование вряд ли вызовет серьезные последствия для магнитного поля планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя.

В понедельник ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры.

На прошлой неделе астрономы допустили возмущенный уровень геомагнитной активности в связи с предыдущим выбросом протуберанца.