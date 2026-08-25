Баканов заявил о неизбежном освоении Луны и Марса человечеством

Tекст: Мария Иванова

Глава «Роскосмоса» рассказал журналисту Life Александру Юнашеву о перспективах освоения космоса, передает РИА «Новости». Он подтвердил, что верит в появление колоний сначала на Луне, а затем на Марсе.

По словам Баканова, множество российских и зарубежных телескопов сейчас изучают дальний космос в поисках планет, пригодных для использования человечеством. Он также сообщил, что обсуждал вопросы пилотируемых полетов на Луну и Марс с главой НАСА Джаредом Айзекманом во время его визита на Байконур в конце июля.

Руководители космических агентств пришли к выводу, что современные технологии дают менее одного процента необходимых знаний для безопасной организации миссий на другие небесные тела. «И здесь тесная кооперация, тесное взаимодействие необходимы для того, чтобы шагнуть вперед, обеспечить мультипланетность. Кто знает, что будет на Земле. Какие техногенные катастрофы, природные. Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы, как говорится, переехать», – отметил Баканов.

Он уточнил, что первым этапом станет освоение Луны, где будут отработаны технологии жизнеобеспечения. Только после этого, по его мнению, станут возможны полеты к другим планетам.

В рамках интервью глава Роскосмоса также заявил о невозможности работы на МКС без США.

Ранее Баканов провел переговоры с главой SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в освоении дальнего космоса. Сам Маск заявил о грядущем технологическом прорыве в создании многоразовых ракет Starship, который сделает возможным строительство автономных городов на Луне и Марсе.