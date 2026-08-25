Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.4 комментария
Ekonomim: Передача оружия Украине рассорит Анкару и Москву
Отношения Турции и России могут вступить в период охлаждения на фоне возможного решения Анкары передать США американское оружие для последующей отправки Украине, пишет турецкая газета Ekonomim.
Взаимодействие Москвы и Анкары может вступить в фазу охлаждения из-за планов турецкой стороны передать Вашингтону оружие для последующей отправки на Украину, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 августа заявила, что российское ведомство пока не получило разъяснений по этому вопросу.
Обозреватели издания Ekonomim отмечают, что подобный шаг способен подорвать особый статус Анкары в Североатлантическом альянсе. «Передача вооружений Украине может ослабить оборонный потенциал самой Турции, поскольку часть имеющихся у нее систем будет направлена за рубеж. С другой стороны, это заметно испортит отношения с Россией», – указывает автор материала.
Корректировка внешнеполитического курса может быть связана с нежеланием президента Реджепа Тайипа Эрдогана портить контакты с американским лидером.
Ранее конгресс США обнародовал данные о планах передать Киеву 12 установок РСЗО, более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов, 47 тыс. снарядов и 70 ракет ATACMS из турецких арсеналов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.
Турецкие власти заявили об отсутствии информации по данному вопросу.
Российские эксперты спрогнозировали отдаление перспектив мирного урегулирования конфликта в случае реализации этих намерений.