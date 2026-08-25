Ekonomim: Передача оружия Украине рассорит Анкару и Москву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взаимодействие Москвы и Анкары может вступить в фазу охлаждения из-за планов турецкой стороны передать Вашингтону оружие для последующей отправки на Украину, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 августа заявила, что российское ведомство пока не получило разъяснений по этому вопросу.

Обозреватели издания Ekonomim отмечают, что подобный шаг способен подорвать особый статус Анкары в Североатлантическом альянсе. «Передача вооружений Украине может ослабить оборонный потенциал самой Турции, поскольку часть имеющихся у нее систем будет направлена за рубеж. С другой стороны, это заметно испортит отношения с Россией», – указывает автор материала.

Корректировка внешнеполитического курса может быть связана с нежеланием президента Реджепа Тайипа Эрдогана портить контакты с американским лидером.

Ранее конгресс США обнародовал данные о планах передать Киеву 12 установок РСЗО, более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов, 47 тыс. снарядов и 70 ракет ATACMS из турецких арсеналов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

Турецкие власти заявили об отсутствии информации по данному вопросу.

Российские эксперты спрогнозировали отдаление перспектив мирного урегулирования конфликта в случае реализации этих намерений.