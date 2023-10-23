У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.3 комментария
ЦРУ породило монстра на Украине
У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.3 комментария
Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.14 комментариев
В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.8 комментариев