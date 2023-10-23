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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как ближневосточный конфликт ударит по Киеву

    У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Грета Тунберг и нацистский осьминог

    Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    8 комментариев
    23 октября 2023, 19:16 • Видео

    ЦРУ породило монстра на Украине

    В одной из главных газет США Washington Post вышел материал, разоблачающий украинскую разведку (ГУР) как организатора громких терактов в России. При этом подчеркивается, что президент Владимир Зеленский знал о каждой операции, а готовили боевиков в ЦРУ. Зачем американцам понадобилось это разоблачение?

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    Европа боится остаться без газа по двум причинам

    Цены на газ в Европе начали снова резко расти, хотя, казалось бы, подземные хранилища заполнены на 97%, а зима еще не началась. Чем же вызвана такая нервозность на европейских газовых хабах? Европу пугают угрозы лишиться газа, в том числе российского. Подробности

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    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

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    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего

    Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности

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    Израиль и Иран припугнули друг друга войной

    Тель-Авив заявил о возможности нанесения удара по территории Ирана в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Между тем Тегеран назвал действия Израиля в секторе Газа «самоубийственной политикой» и пообещал наказать за «безумие». В США отметили риск резкой эскалации на Ближнем Востоке. Перерастет ли конфронтация Тель-Авива и Тегерана в полномасштабную войну и какую роль в ней сыграет Вашингтон? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • ЦРУ породило монстра на Украине

      В одной из главных газет США Washington Post вышел материал, разоблачающий украинскую разведку (ГУР) как организатора громких терактов в России. При этом подчеркивается, что президент Владимир Зеленский знал о каждой операции, а готовили боевиков в ЦРУ. Зачем американцам понадобилось это разоблачение?

    • Кому принадлежит Палестина

      За кем историческая правда – за Израилем или за Палестиной? Кто изначально населял земли, которые теперь не могут поделить между собой евреи и арабы? Кто виноват в начале ближневосточного конфликта? Объясняем максимально кратко.

    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

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