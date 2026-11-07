Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Вице-президент Парагвая Альяна принес присягу в качестве главы государства
Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве президента страны на совместном заседании обеих палат парламента под председательством сенатора Бачина Нуньеса.
Альяна принес присягу на заседании, где парламентарии собрались для официальной церемонии смены главы государства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу прокуратура Парагвая выдала ордер на задержание отстраненного от должности президента Сантьяго Пеньи в рамках расследования финансового скандала.
Сенат Парагвая в рамках процедуры импичмента лишил Пенью поста главы государства.