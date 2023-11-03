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    3 ноября 2023, 08:30

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского
    @ Ukrainian Presidential Press Service/ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского.

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Статья главкома тем и важна, что констатирует проигрыш. В офисе президента Украины до сих пор интересничают, мол, не все еще потеряно, а сам Владимир Зеленский, как утверждают западные СМИ, упрямо прячет голову в песок и отказывается признать реальность. Залужный прямо с линии фронта отменяет эту президентскую комедию: надежды не сбылись, пришла пора собирать камни.       

    Однако считать главкома на этом основании редким представителем честных и здравомыслящих функционеров Украины не нужно. Помимо чисто военных, у разгрома так называемого весенне-летнего контрнаступления ВСУ будут и политические последствия. Однако Залужный, признавая провал относительно изначальных планов, эти последствия игнорирует, а это ведь тоже довольно неприятная часть новой украинской реальности.

    Возможно, потому игнорирует, что это не его зона ответственности, а как раз-таки Зеленского – обеспечивать армию заграничными подачками. Но все-таки игнорирует.

    Что, по сути, предлагает главком ВСУ, если опустить все его соображения о том, почему украинско-натовская стратегия удара по России зашла в тупик? Он отнюдь не выбрасывает белый флаг, не капитулирует, не убивает у украинцев надежду на «перемогу». Просто констатирует, что «перемога», если и будет, то нескоро и только при соблюдении ряда условий. Залужному нужен другой уровень снабжения, в нынешнем маловато жира.

    Во-первых, нужна боевая авиация. Во-вторых, нужны разнообразные вундервафли. В-третьих, нужно более значительное, но при этом стабильное и системное снабжение ВСУ со стороны НТО.

    Еще нужны солдаты: набрать, обучить, а до того – поберечь за счет перехода на позиционную войну. Но это их с Зеленским внутреннее дело, будем считать, небезнадежное: снизят критерии (главком сам это предложил), сократят количество отсрочек, увеличат частоту рейдов по отлову уклонистов, в общем, по сусекам наскребут. Не то чтобы у Украины было много лишних мужчин (лишних совсем нет). Но нынешние власти смогли наладить снабжение военной мясорубки расходным материалом, это важно признать.

    А вот в том, что касается Запада, желания Залужного вопиюще расходятся с реальностью. В реальности Запад демонстрирует то, что хотел бы сократить свое участие в конфликте и максимально перевести Украину на самообеспечение.

    Потому что избиратель устал от Украины, а коррупционные скандалы в Киеве проникли в печать, сделав тему помощи ВСУ политически «токсичной». Потому что нет видимых результатов, а это ставит вопрос о целесообразности дальнейших трат. Потому что скептики в разрезе от «трампистов» до «орбанистов» почувствовали силу и теперь чинят процессу снабжения Украины реальные препятствия: в Еврокомиссии зависли 50 млрд евро для Зеленского, в Конгрессе США – более 60 млрд долларов.

    Много есть таких «потому», на основании которых главкому Украины, как шутят дети, губозакатательную машинку хорошо бы купить. И все же со стороны России расслабляться пока еще рано.  

    Очевидно, что в НАТО многочисленные трудности с выполнением нацеленного на нас плана. Понятно, что наши враги погрязли в нерешительности и с тоской прикидывают будущие убытки. Но не похоже, будто они готовы всё бросить и просто признать поражение.

    Следует ждать того, что средства на Украину все-таки найдутся, а предприятия натовского ВПК выполнят размещенные на них заказы для ВСУ. Того, что премьеры Венгрии и Словакии, заблокировавшие деньги для Киева в бюджете ЕС, получат для своих стран от Еврокомиссии какие-нибудь преференции и сменят гнев на милость (Виктор Орбан поступал так не раз).

    Однако – на беду Залужного, Зеленского и Ко – вопрос не стоит так, чтобы, подужавшись, накачать Украину ресурсами для неизбежной «перемоги» в будущем. Задача Запада в том, чтобы дать ВСУ возможность продержаться максимально долго за минимальный прайс. Так Украина продолжит выполнять свое предназначение – ослаблять Россию, но не станет причиной раздора в государствах-спонсорах.

    Украина не оправдала надежд (откровенно говоря, и не могла), поэтому в следующем сезоне будет не приоритетом, а чемоданом без ручки. Этот уровень содержания ниже, нежели такой, когда от тебя ждут разгрома российской армии. И гораздо ниже, чем тот, который востребовал в своей статье Залужный.

    Будучи военным, он все-таки побеждать хочет. Но сейчас претендовать может только на общее обеспечение жизнедеятельности ВСУ, пока люди на Украине все-таки не закончатся физически.

    Для Украины это будет медленный путь на заклание, в ходе которого Запад продолжит хранить надежду на «окно возможностей» (на то, что Россия со временем ослабнет). А ее поступательное движение по этому пути планируется обеспечить: со стороны ЕС – официальными переговорами о членстве Киева в Евросоюзе, со стороны США – перестройкой системы власти на Украине, при которой проведение реформ поставлено в зависимость от порционного получения жизненно необходимой поддержки.

    При этом все крупные игроки будут использовать Украину как средство для достижения своих политических целей. Своих, а не ее.

    Например, в Конгрессе США ситуация такая, что республиканская Палата представителей показала президенту Джо Байдену фигу и утвердила документ о поддержке Израиля без увязки его с финансированием Украины, на что он в последние дни рассчитывал. В таком виде документ обещает заблокировать демократический Сенат, что означает продолжение драки и время тревожного ожидания для Киева.

    Но важно не это, а то, что новое руководство Палаты представителей, соглашаясь с самой идеей поддерживать функционирование Украины, требует от Белого дома огласить критерии будущей победы над Россией и примерные сроки ее достижения.

    Очень похоже на проектное управление в коммерческих фирмах, но прежде всего это ловушка для Байдена, натуральный капкан. Если Белый дом будет сдержан в прогнозах, его продолжат мурыжить с деньгами: мол, недостаточно амбициозные цели для таких-то средств. Если опять выдаст что-нибудь завиральное вроде выхода к Крыму в ходе следующего «контрнаступа», это даст ему год, но держать ответ за провал придется незадолго до президентских выборов. ВСУ опять не сдюжат – и это уничтожит последние шансы Байдена на переизбрание, чего и добиваются республиканцы в Конгрессе.            

    Для Украины год до выборов будет в любом случае тяжелым. Неотменяемая задача Байдена, Урсулы фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона etc – не допустить ее полного разгрома. Но шанс гульнуть настолько широко, как минувшим летом, был предоставлен главкому Залужному единожды, поэтому его планы на наполеоновский прорыв в прекрасном далеко сейчас выглядят максимально неуместно, пусть даже они поданы как признание горькой правды со стороны мужественного человека. 

    Не исключено, кстати, что эта полуправда (признать нереальность собственных амбиций Залужный все же отказывается) станет для главкома еще более горькой, поскольку сильно диссонирует с линией офиса президента. Получается, армия признала поражение (пускай и промежуточное) вперед верховного главнокомандующего.

    Если статья – собственная инициатива Залужного, воспользовавшегося личными отношениями с The Economist (там делали о нем материал до того, как ревнивый к вниманию Зеленский приказал генералу уйти в тень), у президента еще сильнее возрастет искушение повесить ответственность за провал «контрнаступа» на Залужного и отправить его отставку.

    Он бы уже делал это, но, судя по всему, боится реакции армии, где, как считается, авторитет Залужного значительно выше, чем у главы государства, поэтому многие там предпочли бы повесить ответственность все-таки на Зеленского (некоторые из них – и самого Зеленского).

    А если это вполне согласованный между двумя «З» подход к натовской кассе с разных сторон, нереальность требований Залужного, надо думать, связана с тем, что клянчить по рублю до зарплаты, обещая «перемогу» к четвергу, не в его стиле.

    Это у бывших звезд КВН должно получаться лучше.

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