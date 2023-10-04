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    4 октября 2023, 19:00

    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу

    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он?

    «Небольшая группа республиканцев в Палате представителей, которая не подчиняется лидерам своей партии и угрожает остановить работу правительства, в прошлые годы получила пренебрежительный ярлык. Их называли «оводами», как тех, кто раздражает, но от кого легко отмахнуться. Сегодня «оводы» – это гиганты политической сцены», – писала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal.

    С тех пор самый агрессивный из «оводов» – депутат Палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц – успел завалить «слона». Во всех смыслах слона – третье лицо в партийной иерархии США и босса его родной Республиканской партии, чей символ как раз таки слон.

    Жертва – теперь уже бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. В истории США никогда такого не было, чтобы отстранили от этой должности. Более века, при всех претензиях к прошлым спикерам, никто даже не пытался этого сделать. А когда Гетц попытался, никто не верил, что получится. Но у него получилось.

    Это, справедливости ради, не столько его заслуга, сколько стечение особых обстоятельств. Хрупкое большинство Республиканской партии в Палате представителей держится на нескольких волосках – небольшой группе, которую можно назвать, например, «твердокаменными трампистами». Среди них Марджори Тейлор Грин, о которой часто пишут в российских СМИ (в том числе и в газете ВЗГЛЯД), и Мэтт Гетц, о котором будут часто писать теперь, когда он завалил «слона».

    Их можно описать как традиционных консерваторов с навязчивой идеей об экономии бюджетных средств и ограничении власти правительства. А скандал родился из того, что они выступают категорически против дальнейшей поддержки Украины – как финансовой, так и политической.

    Маккарти принадлежит к умеренным республиканцам – партийной элите, чья позиция по противостоянию с Россией в главном идентична позиции президента Джо Байдена и других демократов. Но почти во всем остальном эти партии сейчас антагонистичны друг другу как никогда со времен гражданской войны. А без голосов группы «оводов» у Маккарти и республиканцев нет возможности осуществлять свою бюджетную политику – их главное преимущество в политической борьбе.

    Из-за сопротивления «оводов» Конгресс не мог утвердить годовой бюджет и избежал «шатдауна» – заморозки деятельности правительства буквально в последний момент благодаря усилиям Маккарти и решению о временном бюджете на полтора месяца, где на Украину не предусмотрено ни цента. В Белом доме были недовольны, но это пока некритичный для Украины промежуточный итог.

    Как подсчитали в Пентагоне, на поддержку режима в Киеве средств осталось на два месяца. То есть многое будет зависеть от второй партии.

    В этот момент Гетц и решил перевернуть доску. Он обвинил Маккарти в том, что тот не добился главного – урезания расходов, и, хуже того, вступил с демократами в тайный сговор для продолжения поддержки Украины. Спикер сговор категорически отрицал, но Гетц все равно запустил процедуру по его отстранению.

    В обычных условиях это ни к чему бы не привело – от «оводов» бы отмахнулись. Однако, вопреки прогнозам большинства политологов, демократы встали на сторону радикального крыла своих врагов и поддержали заявку на снятие Маккарти. Она прошла минимальным большинством в 216 голосов против 210, после чего «слон» отказался от дальнейшей борьбы и объявил, что больше выдвигать свою кандидатуру не станет.

    До избрания нового спикера исполнять его обязанности будет республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри, которого отличает любовь к импозантным галстукам-бабочкам. Он принадлежит к умеренному большинству и, закрывая заседание, с такой злостью грохнул церемониальным молотком, что мог его сломать.

    Его можно понять: ситуация ввергла партию в хаос (Маккарти так и описал произошедшее – «хаос ради хаоса»), а ее элитное большинство оказалось в заложниках у радикально мыслящего меньшинства.

    Демократы считают, что получат из этого хаоса выгоду. Мотивы Гетца как будто бы тоже понятны. Он высоко метит и явно хочет занять значимый пост в администрации Трампа, с которым у него взаимная симпатия. Но главное, что он сейчас доказал, – с выставляемыми им условиями придется считаться.

    В начале этого года Маккарти избрали спикером только с 15-го раза – из-за затянувшихся торгов с «оводами», причем Гетц тогда сдался последним. Он в конечном итоге даже не поддержал нового спикера, а демонстративно перестал оказывать процедурное сопротивление его избранию, предупредив: если Маккарти не выполнит своих обещаний, его отстранят. Пацан сказал – пацан сделал.

    Враги Гетца продвигают другую версию. Якобы он мстит Маккарти за возобновление парламентского расследования, в центре которого сексуальные скандалы с участием «овода».

    В случае Гетца надо понимать, что у него специфическая биография. Если бы нужно было выставить его в негативном свете, это достаточно легко сделать – он тусовщик и мажор.

    Его отец – видный флоридский политик, служивший спикером местного Сената. Происхождение обеспечило Гетцу-младшему партийный взлет. Он пошел на федеральный уровень, став самым молодым членом Палаты представителей прошлого созыва. За этим потянулись скандалы, соответствующие возрасту и происхождению: наркотики, оргии, проститутки. Как минимум одна из них оказалась несовершеннолетней, и за дело взялись прокуроры.

    Гетц отбивался от них, как мог. По некоторым данным, дело дошло до просьбы к тогда еще президенту Трампу о помиловании, которую тот даже был готов исполнить. Но в итоге прокуроры не стали предъявлять обвинения из-за недостатка доказательств, а ощущение сложилась такое, будто Гетца подставили: вписываясь в оргию, он не знал, что одной из участниц 17 лет.

    В Конгрессе Гетц получил специфическую известность еще и благодаря тому, что хвастался коллегам фотографиями девушек, с которыми спал. Но это все далекие от наших дел подробности чужих извращений. Даже если б Гетц спал со слонами (в смысле – животными), для нас важнее то, что после начала СВО

    он стал одним из десяти конгрессменов, кто внес резолюцию о немедленном прекращении любой поддержки Киева для склонения властей Украины к мирным переговорам.

    Этой линии Гетц не изменил до сих пор (а по части вечеринок делает вид, что, наоборот, женился и остепенился). В том числе по этой причине его ненавидят мейнстримные СМИ и демократы, а теперь будет ненавидеть еще и республиканское большинство в Палате представителей.     

    Кстати, до отстранения Маккарти Гетц смыкался со своими либеральными противниками только в одном: он чуть ли не единственный видный республиканец, кто продвигает тему с легализацией марихуаны. Еще один штрих к портрету.

    Похоже, что теперь, завалив «слона», «плохой мальчик» Конгресса это широко отметит, но пока не будет радикализироваться еще больше и в глухой оппортунизм не уйдет. Следующим спикером наверняка станет не «овод», а кто-нибудь из верхов республиканской иерархии Палаты представителей, например, Стивен Скэлис, который сейчас управляет депутатским большинством (впрочем, тут многое зависит от врачей: у Скэлиса онкология).

    Для Гетца главное, что он продавил свою линию – наказал третьего человека в государстве за непослушание по вопросу поддержки Украины. Выбивание из американского бюджета средств на ВСУ обещает стать для команды Джо Байдена еще более трудным и скандальным мероприятием, чем можно было бы предположить еще неделю назад.

    Если Гетца еще не внесли в базу сайта «Миротворец», то только потому, что Украина – глухая провинция, где узнают о новых «звездах» с большим опозданием. 

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