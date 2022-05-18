Агрессивная блондинка стала голосом разума в США

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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

Байден вынужден пойти на сделку с «диктатором» Венесуэлы REUTERS
Венесуэла, власти которой Вашингтон считает одним из главных антидемократических режимов в Латинской Америке, может превратиться в партнера США. Виной тому – экономический и топливный кризис в самих Штатах, вернувший интерес американцев к венесуэльским залежам нефти. Простит ли президент Мадуро американцам былые обиды и чем это может обернуться для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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    Агрессивная блондинка стала голосом разума в США

    Истинная причина помощи Украине кроется в желании Байдена «сдерживать» Россию, считает Грин
    		   18 мая 2022, 20:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В российских СМИ стали часто цитировать Марджори Тейлор Грин – члена Палаты представителей Конгресса США от Джорджии. С интонацией «как мать говорю и как женщина» Грин обрушивается на администрацию Байдена и проклинает ту политику, которую Вашингтон проводит на Украине. Кто она, как вообще смогла попасть в Конгресс и чего добивается на самом деле?

    Во времена холодной войны советские СМИ лепили героев из городских сумасшедших США, к примеру, за голодовкой доктора Хайдера заставляли следить чуть ли не всю страну. Некоторые из тех «борцов с американским империализмом» живы до сих пор и даже обрели «второе дыхание» благодаря движению BLM, как, например, Анджела Дэвис.

    В начале нового века наши державы как будто поменялись местами: американцы стали носиться, будто с писаной торбой, уже с российскими политическими фриками, оказывая им внимание и протекцию. Москва, напротив, себе такого не позволяла, декларируя позицию невмешательства во внутренние дела суверенных стран.

    Нынешнее состояние отношений Москвы и Вашингтона таково, что никто уже не отвлекается на подобные мелочи: глобальное противостояние двух держав ведется без опоры на «пятую колонну». Любой голос в нашу пользу с той стороны или в их пользу с нашей является скорее казусом – явлением столь же оригинальным и бесперспективным, как голодовка доктора Хайдера.

    Тем не менее, политические фрики в США не перевелись, благодаря развитию интернета они даже укрепили свои позиции. Теперь неожиданно пророссийские голоса можно услышать не только на уличной акции в пятнадцать человек, но и внутри административных зданий Капитолийского холма. До верхней палаты – Сената такие веяния еще не дошли, это место респектабельное: сенаторов всего по двое от каждого штата, итого – 100 плюс вице-президент в качестве председателя. Но избирательных округов в нижнюю палату – Палату представителей гораздо больше, 435, а переизбираются ее депутаты часто – раз в два года.

    Кого там только не встретишь – идеологическая палитра народных избранников гораздо многообразнее, чем американская двухпартийная система обычно демонстрирует внешнему наблюдателю. Просто занимаются члены нижней палаты в основном бюджетными вопросами, которые внешнему наблюдателю совсем не интересны. 

    Есть среди них и настоящие радикалы, избравшиеся благодаря электоральному казусу или особенностям избирательного округа – такого, например, как 14-й округ Джорджии. Это южная глухомань считается одним из наиболее консервативных углов Америки. Демократической партии в ее нынешней версии там по определению не светит ничего, поэтому закон такой: кто праймериз республиканцев выиграл, тот и депутат.

    В 2020-м их неожиданно выиграла Марджори Тейлор Грин, которая в 14-м округе даже не живет, но вовремя подсуетилась, когда представляющий его конгрессмен вышел на пенсию. С тех пор 47-летняя бизнесвумен стала одной из наиболее узнаваемых фигур на Капитолийском холме благодаря не только политическим шоу, но и юмористическим, где ее регулярно высмеивают.

    Это кукла для битья либералами. Самая высокопоставленная женщина Америка в данной категории.

    Ныне Грин популярна и российских СМИ тоже, так как позволяет себе говорить вещи, неприемлемые для американской политической элиты если не по части темы, то по части тона. Например, она заявляла, что настоящая цель Джо Байдена на Украине – сдерживание России, что американская помощь ВСУ это отмывание денег и что у президентской семьи есть в Киеве коррупционные интересы

    «Игнорируя наш собственный пограничный кризис, наш собственный кризис детских смесей и жестокую инфляцию, взлетевшие цены на бензин, которые никто не может себе позволить, мы даем 40 миллиардов долларов Украине... Прекратите финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина. Американский народ не поддерживает оплату постоянного участия США в иностранных делах», – неистовствует конгрессменша, которую симпатизанты называют «занозой» в мягком месте Белого дома.

    Со стороны это может показаться «голосом разума», но речь, скорее, о тех сломанных часах, которые дважды в сутки показывают правильное время. Тезка Мардж Симпсон своего рода скетч на политика и полновесный фрик – пускай не на уровне американского общества в целом, но на уровне управленческой системы США.

    Грин политик трамповского призыва, информационная чирлидерша бывшего президента. Правда, даже для Дональда Трампа она несколько «ту мач», поэтому свою преданную фанатку он поддержал только после того, как та выиграла праймериз и ее избрание в Конгресс стало почти неминуемым.

    Сколотив некоторый капитал на сети фитнесс-центров и родив троих детей, Грин представляет собой сильно огламуренный образ тех избирателей, которые живут в трейлерах и стреляют со скуки по опоссумам. Скандальная, агрессивная, скудно образованная, не к месту набожная и вооруженная как будто до зубов, она, тем не менее, из тех, кто «сам себя сделал» и «сам всего добился», что в Америке действительно уважают.

    Будучи гремучей смесью Виталия Милонова и Виктории Бони, Мардж Грин не дает скучать ни нации, ни Конгрессу. Она была тем депутатом, кто предложил объявить импичмент Байдену на следующий день после его инаугурации. Но член Палаты представителей, перепутавший гестапо с гаспачо, это тоже она. 

    Незнание чужой истории для политика в Америке грех простительный – в отличие от незнания собственной географии. С ней у Грин тоже плохо.

    «Мы любим нашу страну. Мы верим, что наши с трудом заработанные доллары должны идти только на Америку, а не на Китай, Россию, Ближний Восток, Гуам...», – заявила однажды конгрессвумен.

    Казалось бы - при чем здесь вообще Россия? Но американцев больше впечатлило упоминание Гуама, поскольку этот остров – часть США.

    Не стоит, однако, считать, что к Грин относятся, как клоуну. Отнюдь нет – ее ненавидят, а шутки над ней, продуцируемые настоящими комиками, чаще злые, чем веселые. К настоящему моменту представителя 14-го избирательного округа жаркой Джорджии успели выгнать отовсюду, откуда только могли, начиная от комиссий и комитетов Конгресса, заканчивая Twitter, где аккаунт Грин выпилили за экстремизм.  

    «Ультраправая». «Фашистка». «Расистка». «Антисемитка». Все это в условиях общественной истерики в США и борьбы либералов с трампизмом нужно делить на два, если не на четыре. Но, справедливости ради, международный отдел КПСС точно не рекомендовал бы Грин в качестве перспективного союзника в американском тылу по причинам как минимум идеологическим. Для таких политиков гармоничнее поддерживать батальон «Азов» и всех сетевых конспирологов сразу.

    Но Грин хотя и верит во многие теории заговора, про «Азов» ничего знать не хочет. Просто у нее душа болит за каждый цент, который уходит куда-то «налево». А сейчас, когда Конгресс почти отдал Украине колоссальную суму в 40 миллиардов долларов, ее пафос для избирателя особенно понятен. Миссис Грин верна прежде всего себе, хотя ее и принято обвинять на родине в «верности Москве». 

    Самой Москве индивидуальные союзники в американском Конгрессе вообще не нужны. Этих мышей до армии все равно не раскормишь, а противостояние идет в масштабе государство на государство со всеми без исключения институтами, политиками и общественными деятелями, эти государства составляющими.

    По эту сторону границы совершенно фиолетово, человек с какими взглядами раскачивает американскую лодку и увеличивает раскол между политическими элитами, которые хотят противостоять России на Украине, и простыми обывателями, которых шокируют цены на заправках. Славной охоты, товарищ Маугли.

    А вот самим американцам явно не стоит забывать об электоральной особенности западных демократий: в условиях, когда власть, заигравшись в вопросах идеологии и геополитики, игнорирует и забалтывает издержки общества, радикалы часто выходят «в дамки». Так было в ЕС периода миграционного кризиса. Так было в самих США, когда выборы сенсационно выиграл Трамп – еще один «фашист», «фрик», «российский агент» etc.

    Вашингтонские элиты делают сейчас именно это – заигрываются. А там – кто знает, куда дорога выведет. Америка помнит вице-президента, который не мог написать без ошибки слова «картошка», и президента, который путал Австралию с Австрией. Нынешний глава государства вообще путает жену с сестрой – и ничего, пока еще стоит держава. При таком, который путает испанский суп с тайной полицией нацистов, тоже, наверное, устоит.

    А если вдруг не устоит, то плакать не будем.


     
     
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