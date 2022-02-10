Конгрессмен США перепутала гестапо с гаспачо

Член палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин оговорилась в ходе интервью телеканалу One America News, перепутав слова «гаспачо» (испанский холодный суп) и «гестапо» (политическая полиция в нацистской Германии).

Конгрессмен допустила ошибку, когда критиковала работу спикера палаты Нэнси Пелоси и ее «полиции гаспачо».

«Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за законодательной работой, которую мы проводим, шпионит за нашими сотрудниками и шпионит за американскими гражданами», – цитирует ее The Guardian.

В январе прошлого года соцсеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Грин – сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.

Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конспирологической сети Америки QAnon.