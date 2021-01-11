Кто стоит за главной конспирологической сетью Америки QAnon?

Взгляд
11 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
Перейти в раздел…

Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...

Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу
    Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Карабаха Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне Parler удалило публикацию адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса
    Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП с грузовиком Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России Стоимость биткоина упала более чем на 20% В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Ланового
    В правящей партии Грузии официально назвали преемника Иванишвили Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации Эксперт объяснил отказ россиян переходить на электронные трудовые книжки Прокуратура проверяет медиков в связи со смертью первой жены Шукшина

    Главная тема


    Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

    транспортный коридор


    Алиев заявил, что у Еревана через Баку будет железнодорожное сообщение с Россией

    кадровое решение


    Экс-посол США в России может стать главой ЦРУ

    акции протеста


    Украина оценила сравнение событий в Капитолии с «майданом»

    Видео

    цензура и демократия


    Twitter столкнул Навального с либералами

    американские ценности


    Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

    обход санкций


    Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

    трасса «Москва – Казань»


    Транспортный мегапроект даст путь к богатству внутренних регионов России

    Центральная Азия


    Байден нашел новую точку давления на Россию

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?

    Кто стоит за главной конспирологической сетью Америки QAnon?

    		    11 января 2021, 19:40
    Фото: USA TODAY/Reuters

    Анонимный персонаж, пишущий на форумах сторонников Трампа под ником Q.

    QAnon – это неофициальное движение сторонников теории, согласно которой президент США Дональд Трамп начал скрытую от публики войну против секты элитных педофилов-сатанистов. Сторонники QAnon верят, что такая мощная тайная секта возникла в правящих кругах, в том числе в крупном бизнесе и в медиа-сфере США. В движении QAnon доминируют сторонники крайне правых взглядов, предполагают, что эта борьба завершится в «Судный день», когда такие знаменитости, как бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и миллиардер Джордж Сорос будут арестованы и затем казнены.

    Приверженцы этой теории составили костяк штурмовавших на прошлой неделе здание Капитолия, пытаясь помешать процедуре утверждения итогов президентских выборов. Как известно, по итогам выборов Трамп должен уступить свой пост демократу Джо Байдену. На некоторых участниках штурма была замечена символика «Q». Одним из самых ярких участников штурма оказался актер и политический активист из Аризоны Джейк Анджели, который ворвался в здание парламента, одетый в шлем с рогами и в меха на голое тело. Тело Анджели при этом украшали многочисленные татуировки и обильный грим. Сам себя Анджели называет «шаманом QAnon» и ранее неоднократно появлялся в подобном наряде на многих других манифестациях трампистов.

    Теория QAnon возникла в социальных сетях осенью 2017 года. поводом для этого стала реплика Трампа, которую он бросил журналистам на ходу после обычного совещания генералами: «Знаете, ребята, что мне это напоминает? Может быть, затишье перед бурей». Тогда на знаменитом форуме 4Chan возникла дискуссия о том, что именно хотел сказать Трамп и не намекал ли он на предстоящий военный конфликт? В этот момент на форуме появился персонаж под псевдонимом Q, который объявил себя офицером военной разведки с высоким уровнем допуска к государственным секретам. Кстати, позднее возникли версии, это вовсе не разведчик, а неизвестный публике сын 35-го президента США Джона Кеннеди.

    Персонаж дал понять, что скоро начнется не война, а путч против Трампа. Однако, по словам Q, с помощью верных военных президент якобы уже разгадал замысел злоумышленников и выжидает удобного момента для их ареста. Ключевым в этом шифре стало слово «буря» (storm).

    Согласно легенде, Q поддерживает Трампа, вхож в самые высокие круги власти, но вынужден шифроваться, чтобы его не засекли. С тех пор Q регулярно постил предсказания бунтов, восстаний, мобилизации национальной гвардии, обещая скорый арест не только Сороса и Клинтон, но и бывшего главы ее избирательного штаба Джона Подесты. Позже Q появился на других форумах, где его «проповеди» продолжали набирать популярность. Среди его фолловеров появились некоторые местные знаменитости – спортсмены, журналисты, общественные деятели. Все они объединились под самоназванием QAnon.

    Словом, QAnon – это удивительно популярная мистификация, основанная на загадочных сообщениях человека или группы, якобы обладающих знаниями о секретной борьбе Трампа против злобной глобальной клики.

    Как отмечали аналитики, благодатную почву для расцвета QAnon и других конспирологических теорий создала пандемия. В одном только Facebook с начала прошлого года число поклонников QAnon выросло на 581%, достигнув 4 млн. Миллионы фолловеров Q появились не только в США, но и в западной Европе. Так, в прошлом году многолюдные митинги сторонников теории состоялись в Лондоне и Берлине. В случае попытки незаконного смещения Трампа с поста президента США активисты QAnon давно уже угрожали выйти на улицы в знак протеста. Судя по всему, голосование в Конгрессе 6 января многие из них и восприняли как повод, чтобы исполнить это свое обещание.

    Баннеры с надписью Q были заметны на митингах по переизбранию Трампа и на предвыборных мероприятиях других республиканцев. Дошло до того, что сторонница QAnon из штата Джорджия Мэрджори Грин прошлой осенью была избрана в нижнюю палату Конгресса США. Причем, она далеко не единственная, кто в руководстве Республиканской партии заигрывает с этим учением. Даже сам Трамп, хотя никогда открыто не поддерживал теорию, все же охарактеризовал активистов QAnon как «людей, которые любят нашу страну» и сказал, что ценит их поддержку. «Я знаю, что они очень против педофилии. Они очень жестко с ней борются», – говорил Трамп.

    В последнее время сторонники этой теории общались через социальную сеть Parler, которая позиционирует себя как сервис, обеспечивающий свободу слова. Однако после штурма Капитолия приложение Parler было удалено из магазинов Apple и Google. Компания Amazon решила отключить соцсеть от своей облачной платформы. Платформа Reddit тоже заблокировала сообщество QAnon, обвинив движение в подстрекательстве к насилию.

    В сети Twitter ограничились лишь угрозой принимать впредь самые жесткие меры против «активности QAnon». Ранее под предлогом борьбы со спамом там уже были удалены тысячи учетных записей адептов QAnon. Также в Twitter больше не отображаются сообщения с хэштегом QAnon в разделе трендов.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •