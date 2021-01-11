Кто стоит за главной конспирологической сетью Америки QAnon?

Анонимный персонаж, пишущий на форумах сторонников Трампа под ником Q.



QAnon – это неофициальное движение сторонников теории, согласно которой президент США Дональд Трамп начал скрытую от публики войну против секты элитных педофилов-сатанистов. Сторонники QAnon верят, что такая мощная тайная секта возникла в правящих кругах, в том числе в крупном бизнесе и в медиа-сфере США. В движении QAnon доминируют сторонники крайне правых взглядов, предполагают, что эта борьба завершится в «Судный день», когда такие знаменитости, как бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и миллиардер Джордж Сорос будут арестованы и затем казнены.

Приверженцы этой теории составили костяк штурмовавших на прошлой неделе здание Капитолия, пытаясь помешать процедуре утверждения итогов президентских выборов. Как известно, по итогам выборов Трамп должен уступить свой пост демократу Джо Байдену. На некоторых участниках штурма была замечена символика «Q». Одним из самых ярких участников штурма оказался актер и политический активист из Аризоны Джейк Анджели, который ворвался в здание парламента, одетый в шлем с рогами и в меха на голое тело. Тело Анджели при этом украшали многочисленные татуировки и обильный грим. Сам себя Анджели называет «шаманом QAnon» и ранее неоднократно появлялся в подобном наряде на многих других манифестациях трампистов.

Теория QAnon возникла в социальных сетях осенью 2017 года. поводом для этого стала реплика Трампа, которую он бросил журналистам на ходу после обычного совещания генералами: «Знаете, ребята, что мне это напоминает? Может быть, затишье перед бурей». Тогда на знаменитом форуме 4Chan возникла дискуссия о том, что именно хотел сказать Трамп и не намекал ли он на предстоящий военный конфликт? В этот момент на форуме появился персонаж под псевдонимом Q, который объявил себя офицером военной разведки с высоким уровнем допуска к государственным секретам. Кстати, позднее возникли версии, это вовсе не разведчик, а неизвестный публике сын 35-го президента США Джона Кеннеди.

Персонаж дал понять, что скоро начнется не война, а путч против Трампа. Однако, по словам Q, с помощью верных военных президент якобы уже разгадал замысел злоумышленников и выжидает удобного момента для их ареста. Ключевым в этом шифре стало слово «буря» (storm).

Согласно легенде, Q поддерживает Трампа, вхож в самые высокие круги власти, но вынужден шифроваться, чтобы его не засекли. С тех пор Q регулярно постил предсказания бунтов, восстаний, мобилизации национальной гвардии, обещая скорый арест не только Сороса и Клинтон, но и бывшего главы ее избирательного штаба Джона Подесты. Позже Q появился на других форумах, где его «проповеди» продолжали набирать популярность. Среди его фолловеров появились некоторые местные знаменитости – спортсмены, журналисты, общественные деятели. Все они объединились под самоназванием QAnon.

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Словом, QAnon – это удивительно популярная мистификация, основанная на загадочных сообщениях человека или группы, якобы обладающих знаниями о секретной борьбе Трампа против злобной глобальной клики.

Как отмечали аналитики, благодатную почву для расцвета QAnon и других конспирологических теорий создала пандемия. В одном только Facebook с начала прошлого года число поклонников QAnon выросло на 581%, достигнув 4 млн. Миллионы фолловеров Q появились не только в США, но и в западной Европе. Так, в прошлом году многолюдные митинги сторонников теории состоялись в Лондоне и Берлине. В случае попытки незаконного смещения Трампа с поста президента США активисты QAnon давно уже угрожали выйти на улицы в знак протеста. Судя по всему, голосование в Конгрессе 6 января многие из них и восприняли как повод, чтобы исполнить это свое обещание.

Баннеры с надписью Q были заметны на митингах по переизбранию Трампа и на предвыборных мероприятиях других республиканцев. Дошло до того, что сторонница QAnon из штата Джорджия Мэрджори Грин прошлой осенью была избрана в нижнюю палату Конгресса США. Причем, она далеко не единственная, кто в руководстве Республиканской партии заигрывает с этим учением. Даже сам Трамп, хотя никогда открыто не поддерживал теорию, все же охарактеризовал активистов QAnon как «людей, которые любят нашу страну» и сказал, что ценит их поддержку. «Я знаю, что они очень против педофилии. Они очень жестко с ней борются», – говорил Трамп.

В последнее время сторонники этой теории общались через социальную сеть Parler, которая позиционирует себя как сервис, обеспечивающий свободу слова. Однако после штурма Капитолия приложение Parler было удалено из магазинов Apple и Google. Компания Amazon решила отключить соцсеть от своей облачной платформы. Платформа Reddit тоже заблокировала сообщество QAnon, обвинив движение в подстрекательстве к насилию.

В сети Twitter ограничились лишь угрозой принимать впредь самые жесткие меры против «активности QAnon». Ранее под предлогом борьбы со спамом там уже были удалены тысячи учетных записей адептов QAnon. Также в Twitter больше не отображаются сообщения с хэштегом QAnon в разделе трендов.