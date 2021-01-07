Взгляд
7 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
Разделы

Деньги богатых лучше помогут бедным

В 2021 году семьи с детьми получат дополнительную поддержку от государства Владимир Песня/РИА «Новости»
В 2021 году некоторые группы граждан получат новые налоговые обременения, зато другие – дополнительные льготы, субсидии и выплаты. Главным принципом для определения того, с кого государство будет брать больше, а кому больше отдавать, станет социальная справедливость. Кого и каким образом коснется новая налоговая политика? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
Перейти в раздел…

Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
Перейти в раздел…

Штурм Капитолия перевернул представление об Америке

Протестующие с флагами Конфедерации стали одним из символов захвата американского Капитолия Mike Theiler/Reuters
Впервые за сотни лет в Соединенные Штаты пришло то, что они так активно распространяли в других странах мира – дыхание гражданской войны. Вдохновленная Трампом толпа взяла штурмом здание парламента США – Капитолий. И хотя протестующих удалось выгнать, и американские политики, и пресса пребывают в настоящем шоке. Какие последствия будут у этого беспрецедентного для Вашингтона события? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...

Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
    Трампа потребовали отстранить от должности президента США Сенат отклонил возражения против утверждения голосов в Пенсильвании Макфол сравнил события в Вашингтоне с революцией 1917 года Баскетболисты NBA объяснили погром в Капитолии безнаказанностью белых
    Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США Берлин поставил условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону Назван идеальный момент для вакцинации от COVID
    Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе Косачев заявил, что демократия США «захромала на обе ноги» На Украине заявили о деморализации ВСУ Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

    из служебного оружия


    Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

    стратегический вызов


    Британия призвала не допустить победы России в пандемии

    «Настоящий русский»


    Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

    Видео

    расцвет конспирологии


    Самые страшные прогнозы на 2021-й год

    выборы в Сенат


    США подошли к критически важной точке своей истории

    «проект 123»


    Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

    стратегическая отрасль


    Коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России

    резервная валюта


    Биткоин занял место золота

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Штурм Капитолия перевернул представление об Америке

    Протестующие с флагами Конфедерации стали одним из символов захвата американского Капитолия    7 января 2021, 11:45
    Фото: Mike Theiler/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Впервые за сотни лет в Соединенные Штаты пришло то, что они так активно распространяли в других странах мира – дыхание гражданской войны. Вдохновленная Трампом толпа взяла штурмом здание парламента США – Капитолий. И хотя протестующих удалось выгнать, и американские политики, и пресса пребывают в настоящем шоке. Какие последствия будут у этого беспрецедентного для Вашингтона события?

    2020 год ввел или раскрутил множество политологических терминов. Один из них – «киргизинг». Это когда толпа людей, недовольных итогами выборов, по традиции идет и захватывает ключевые правительственные здания. Парламент, резиденцию президента – без разницы. В той же Киргизии этот вариант оспаривания результатов голосования стал традицией – как и в ряде других государств, которые Джордж Буш-младший назвал «банановыми республиками».

    Однако теперь ряды этих «республик» пополнили и Соединенные Штаты, где 6 января возмущенная сфальсифицированными итогами президентских выборов толпа взяла Капитолий. И судя по всему, этот первый в истории США «киргизинг» станет отнюдь не последним.

    Кровь и фото

    Сам процесс взятия Капитолия начался с многотысячной демонстрации в поддержку президента Дональда Трампа. После вдохновляющей речи президента США о том, что у него и его избирателей украли победу на выборах, часть людей отправилась к Капитолию, где конгрессмены как раз утверждали итоги этих выборов. Какое-то время пободавшись с полицией у входа в здание (а полицейских, судя по видео, было крайне немного), в какой-то момент люди просто пошли на штурм.

    Капитолий – режимный, между прочим, объект, где для обычных людей доступно лишь несколько экскурсионных залов да возможность (естественно, по предварительной записи) понаблюдать за некоторыми заседаниями Конгресса с балкона. Однако полиция, охранявшая этот режимный объект, просто разошлась, после чего протестующие с американскими флагами и транспарантами в поддержку Дональда Трампа проникли в Капитолий. Конгрессменов сразу же эвакуировали, а залы и коридоры Капитолия превратились в поле боя между протестующими и охранниками (в ходе чего как минимум одна из сторонниц Трампа была застрелена полицией).

    Ну и, естественно, не обошлось без триумфальных фотосессий.

    Из захваченного Капитолия в интернет потекли весьма интересные фотографии. Людей в фантастических костюмах – например, в шапке с рогами. Довольного американца – судя по внешности, реднека, или, как у нас говорят, деревенщины – развалившегося в кресле спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и возложившего свою ногу на ее стол.

    Но самым, пожалуй, символическим кадром стал парень, стоящий в коридоре Капитолия с флагом Конфедерации. Флаг, который генерал Роберт Ли – командующий войсками Юга и самый талантливый полководец Гражданской войны – мечтал водрузить в Капитолии. И если для американских либералов и цветных это символ рабства, то для значительной части населения юга США Крест Конфедерации олицетворяет консервативные ценности традиционной Америки, которые сегодня втаптываются в грязь истории вместе с самой Америкой. Втаптываются представителями вашингтонского истеблишмента – в частности, теми, кто заседал в Капитолии.

    Свобода слова

    Водрузили этот флаг, правда, ненадолго – на несколько часов. Полиции удалось в итоге прекратить киргизинг и изгнать протестующих из Капитолия, после чего в столице США, а также примыкающих к Вашингтону округах штата Вирджиния введен комендантский час. Конгрессмены вернулись к подсчету голосов, а журналисты и политики стали рефлексировать.

    На первый взгляд, главной их эмоцией был гнев. Все они фонтанировали возмущениями, оскорблениями и призывами «наказать виновных». Да, были те, кто пытался освещать ситуацию объективно. Например, Fox News приводит позицию протестующих – они уверяют, что полицейские стреляли на поражение резиновыми пулями «еще до того, как мы что-то сделали». Однако абсолютное большинство американских СМИ выступили в лучших традициях северокорейской прессы – исключительно одностороннее освещение события, переполненное проклятиями и нужными терминами.

    «У вас есть право злиться. Но у вас нет права на восстание. У вас нет права на подстрекательство к мятежу. У вас нет права вламываться в здания и причинять вред полицейским. Есть черта, которую нельзя пересекать», – заявил бывший советник Обамы Ван Джонс. Который, конечно, не говорил таких слов во время шествий мародеров из Black Lives Matter по улицам американских городов. Что и понятно – ведь они были «протестующими» и «активистами», а сторонники Трампа в интерпретации CNN являются «толпой» (mob) и «бунтовщиками» (rioters).

    Никаких протестующих, повстанцев, активистов, никакой альтернативной точки зрения – новостная лента CNN и других либеральных СМИ заполнена исключительно осуждением захватчиков. Причем осуждением как со стороны демократов, так и со стороны представителей республиканского истеблишмента, выступившего против собственных избирателей-трампистов. Или, как называет их комментатор сего «СМИ» из числа республиканских политтехнологов Скотт Дженнингс, «доморощенных террористов, с которыми нужно обращаться так, как и с любыми другими террористами». Бывший генпрокурор США Уильям Барр назвал штурм Капитолия «возмутительным и подлым», а также призвал федеральные агентства «немедленно отправиться на место и разогнать» толпу.

    Не по-американски

    Естественно, у террористов должен быть главарь – и им назначили Дональда Трампа. Ряд демократов в Конгрессе даже готовят Трампу новый импичмент. Но по делу ли?

    Казалось бы, на этот раз – да. Трамп действительно накачал толпу и подготовил ее к штурму Капитолия. Трамп действительно призывал ее разойтись – но такими словами, что фактически оправдывал ее действия.

    Однако Трамп не организовывал штурма Капитолия. Более того, в тактическом плане от этого штурма больше всего выигрывают именно демократы.

    Так, они сумели связать Трампа с беззаконием, ассоциировать с ним итоги президентства ненавистного им республиканца. «И теперь вместо разговоров о самом высоком уровне среднего дохода домохозяйств в истории США, самого низкого уровня бедности, полной ликвидации ИГ* и разработанных за девять месяцев двух вакцин против COVID-19 нам будут отвечать: «А, вы имеете в виду болвана, чьи люди напали на Капитолий?», – поясняет американский журналист Дерой Мердок.

    Кроме того, демократам удалось запугать республиканский истеблишмент и поставить его перед выбором между поддержкой Трампа и своих избирателей с одной стороны и лояльностью «глубинному государству» с другой.

    Большинство республиканцев выбрали второе – и даже без пения петуха публично отреклись от своего наставника и лидера. «Это уже больше, чем просто неправильно и незаконно. Это не по-американски. Президент месяцами безосновательно подрывал основы американской демократии, и, как следствие, он виноват в произошедшей осаде и случившемся полном позоре», – говорит бывший советник Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

    Более того, ряд конгрессменов, ранее вместе с Трампом выступавших против признания итогов выборов, осудили вторженцев и резко поменяли свое решение. В том числе и те, кого считали конфидантами действующего президента. Так, Трамп провел митинг в поддержку сенатора от Аризоны Келли Леффлер, на следующий день были опубликованы результаты выборов (согласно которым она проиграла свой пост Рафаэлю Уорноку), а еще через сутки – аккурат после вторжения в Капитолий – она заявила, что отказывается от занимаемой ранее позиции и признает итоги выборов. Любопытно, что в момент вторжения толпы республиканцы – а точнее конгрессмен от Аризоны Энди Биггс – представлял коллегам неопровержимые доказательства фальсификации голосования в его родном штате. Однако затем 93 голосами из 100 (притом что в сенате было большинство республиканцев) эти доказательства были признаны несущественными.

    Конец партии, конец Америки?

    Леффлер, как и многие другие республиканские политики, побоялась встать на сторону «мятежника». В итоге все они политически хоронят как себя, так и Республиканскую партию. Избиратели (а значительная часть республиканцев считает выборы сфальсифицированными и не считает ворвавшихся в Капитолий «террористами») вряд ли простят им трусость и предательство. Эксперты предрекают, что массовое разочарование обязательно конвертируется в низкую явку республиканских избирателей на выборах и/или их отказ поддерживать «предателей». Как верно написала в «Твиттере» помощница Трампа Дженна Эллис, после аризонского голосования «Республиканская партия официально прекратила свое существование».

    Любопытно, что администрация соцсети запретила все действия с этим твитом (репост, лайк, комментарий) из-за того, что он «может спровоцировать насилие». Более того, «Твиттер» и «Фейсбук» на время заблокировали страницы Трампа. По всей видимости, в ближайшее время стоит ожидать масштабнейшей цензуры в отношении всех тех, кто посмеет как-то оправдывать произошедший киргизинг.

    Почему так? Чего боятся демократы – ведь им удалось изгнать людей из Капитолия и официально признать выборы президента США (а значит, и избрание Байдена) состоявшимися?

    Они боятся повторения. Штурм здания Конгресса показал, что: а) здание можно захватить, и б) в США есть огромное количество тех, кто готов это делать снова и снова. Просто потому, что им не оставили иного выбора – как и тем, кто брал Капитолий 6 января. «Да, они дискредитировали себя перед многими американцами – но в то же время получили симпатии миллионов самопровозглашенных патриотов, распространяющих теории заговора и мечтающих о повторении революции 1776 года. Толпа в Капитолии является частью глобального движения белых экстремистов, которое набирает сторонников и действует через социальные сети, имеет на руках оружие и представляет серьезную опасность», – пишет сотрудница ряда демократических исследовательских центров Джилл Догерти.

    И ее позицию разделяют многие другие ее коллеги – для них, сторонников диктатуры расового/полового/идеологического меньшинства, протест белого большинства действительно является движением экстремистов. И именно потому, что люди, протестующие против либерального тоталитаризма, разрушения традиционных американских ценностей и сфальсифицированных выборов, являются для нынешней элиты «экстремистами», диалога между ними не будет. Будет лишь попытка подавления, репрессии, волчьи билеты и какие-нибудь «лагеря перевоспитания».

    А что бывает, когда меньшинство пытается подавить большинство – особенно то, у которого на руках миллионы стволов оружия – американцы могут увидеть на примере других стран. Тех самых, которые они разрушали через искусственное создание предпосылок для местного «киргизинга».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •