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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...

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              Алексей Анпилогов

              Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

              Алексей Анпилогов
              президент фонда исторических исследований «Основание»
              		 9 июня 2020, 09:52

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              Мое приобщение к теории заговора в вопросе «чипирования людей с помощью вышек сотовой связи 5G» началось с утреннего звонка одной хорошей знакомой. Сидя дома на карантине, она, как и любая пенсионерка с активной жизненной позицией, интересовалась новостями о бушующей в мире пандемии. Информации о вирусе в последнее время накоплено достаточно, но «внутренний локатор» моей знакомой осознанно отбирал в этом потоке самое тревожное и загадочное.

              – Когда нам всем надо будет записываться на вакцинирование микрочипами, которые потом станут проверять с помощью вышек 5G? – так звучал ее вопрос. Слегка огорошенный, я стал разбираться. Итак, с чего всё началось?

              22 января 2020 года бельгийская газета Het Laatste Nieuws опубликовала интервью с терапевтом Крисом ван Керкховеном, который заявил, что мобильная связь нового стандарта 5G опасна для здоровья и что эпидемия нового коронавируса может быть неким образом связана с 5G. Комментировавший интервью терапевта журналист подлил масла в огонь, отметив, что вокруг китайского города Ухань, на который в тот момент приходилось большинство случаев заболевания, в 2019 году была развернута сеть вышек связи 5G. Публикацию впоследствии удалили, но в Сети начали бурно развивать теорию о том, что радиоизлучение от антенн 5G или подавляет иммунную систему человека, делая его более уязвимым к вирусу, или каким-то образом переносит вирус, или само вызывает симптомы новой болезни.

              Вторым актом в процессе создания теории стала публикация в январе 2020 года видео американского YouTube-блогера Джордана Сатера, сторонника ультраправой теории заговора QAnon и антипрививочного движения. Сатер в своем выступлении указал на высказывания главы Microsoft Билла Гейтса об эпидемиях и нашел патент, полученный институтом Пирбрайта в 2019 году, описывающий разработку коронавирусной вакцины. Эти факты Сатер счел достаточными для обвинения Гейтса в том, что он и его неназванные сообщники организовали пандемию COVID-19 c целью сокращения численности населения. Учитывая популярность Сатера, видео разлетелось по всем США, что привело к тому, что сегодня конспирологическую теорию о намерении Гейтса использовать вакцинацию против COVID-19 для «чипирования» жителей США, разделяет около трети населения страны.

              Ну и, наконец, последний акт развития мифа произошел уже в России, когда в конце апреля 2020 года в своей передаче «Бесогон ТВ» кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует провести повальное чипирование людей. В своем выступлении Михалков сослался на документы «системы криптовалюты, использующей данные активности тела». Якобы если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных извне условий, то его носитель будет получать «криптобонусы». Целью же чипирования является «сокращение человечества», за которое выступает Гейтс. Справедливости ради отметим, что Билл Гейтс, как и другие члены «Доброго клуба» миллиардеров, действительно выступают за сокращение рождаемости. 

              Фото: «Элизиум — рай не на Земле», TriStar Pictures

              Чип под кожей?

              Резюмируем суть конспирологической теории. С помощью прививки вакцины некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя.

              Чип обычно описывается, как RFID-метка, подобная используемым в бесконтактных считывателях карт, или как незаметная микросхема, реагирующая непосредственно на сигнал 5G. В организм человека метка помещается в момент вакцинации, после чего человека-носителя и считают «чипированным».

              Начнем с простого. Существующие технологии пассивных RFID-меток, действительно, позволяют делать их чипы достаточно компактными. Однако не настолько, чтобы использовать для их введения в человеческий организм обычный медицинский шприц. Например, пассивное RFID-устройство производства компании Hitachi, названное µ-Chip, имеет размеры 0,15×0,15 мм, оно тоньше бумажного листа – 7,5 мкм. Несмотря на это, незаметно «чипировать» человека невозможно – RFID-устройство нужно вживлять под кожу с помощью специального, достаточно сложного и заметного инструмента.

              Но главной проблемой таких пассивных устройств является не чип, который может быть компактным, а антенный блок. Именно в антенне RFID-чипа возникает наведенный электрический ток, который индуцируется внешним электромагнитным полем считывателя и обеспечивает питание чипа RFID-метки, способного передать ответный сигнал с уникальным идентификатором. Типичный размер антенны пассивной RFID-метки – 15×95 мм, то есть превосходит размер чипа более чем в 100 раз. При этом даже такая антенна обеспечивает уверенное считывание метки лишь на расстоянии около 30 см, но не более – ведь электромагнитное поле и вызванная им индукция ослабевают по квадрату расстояния. Так что для размещения метки под кожей потребуется уже целая хирургическая операция, которая уж никак не похожа на обычный укол.

              Причем стоит понимать, что антенные ограничения не получится обойти никаким образом – размер антенны определяется длиной волны и требуемым расстоянием до считывателя. Например, если вы хотите, чтобы чип получил питание от сигнала, посланного с расстояния в три метра вместо 30 см, то антенну придется увеличить не в десять, а в 100 раз – именно так работает закон обратных квадратов. Так что к крошечному чипу придется приделать антенну размером минимум полтора метра, практически в рост человека.

              Хорошо, скажет внимательный читатель, а как же тогда работают считыватели, например, в автомобилях, которые на скоростном шоссе осуществляют оплату проезда по транспондеру на расстоянии в десяток метров? Действительно, активные (а не пассивные) RFID-метки имеют антенны весьма скромных размеров и могут считываться на расстоянии до 300 м. Только вот батарейки у них совершенно не миллиметрового размера, да и весят уже не сотые доли грамма, как сами RFID-чипы, а десятки граммов. Опять-таки, поместить такой аппарат в тело человека во время рутинной операции вакцинации просто нереально – он имеет видимые размеры, да и просто нуждается в некой полости внутри тела, так как под кожей он элементарно не поместится. Так что вакцинация в таком случае внезапно превращается в полостную операцию, сродни вживлению кардиостимулятора.

              Нет, под кожу не получится!

              Еще одним недостатком 5G в качестве носителя, «управляющего и контролирующего воздействия», как ни парадоксально, станет его новейшая несущая частота.

              Сегодня самые современные смартфоны работают в стандарте 4G LTE на частотах в промежутке от 450 МГц до 5,9 ГГц. Переход на 5G – это расширение существующего диапазона 4G за счет добавления нового куска более коротковолнового спектра в диапазоне от 24 ГГц до 90 ГГц. Индустрия договорилась называть этот диапазон mmWave, «миллиметровые волны». То название действительно соответствует длине волны 5G, которая меньше 4G LTE-диапазона, включавшего сантиметровые волны.

              Миллиметровые волны уже давным-давно известны людям – и создать приемники с передатчиками для работы в этом диапазоне никогда не составляло труда. Но этого не делали, так как у mmWave гораздо больше недостатков, чем достоинств. В нем можно обеспечить гораздо меньшее расстояние приема, он хуже проникает сквозь препятствия по сравнению с сантиметровыми волнами диапазона LTE. Сигнал mmWave блокируется зданиями, деревьями и даже обычной рукой. Кроме того, mmWave очень зависит от погоды – он плохо работает во время дождя или тумана, а часть сигнала 5G и вовсе поглощается кислородом, содержащимся в воздухе. Поэтому-то внедрение 5G сопряжено с массой неудобств – станции надо ставить гораздо плотнее и на меньших расстояниях, чем для стандарта 4G, а главным вариантом использования диапазона mmWave остается передача данных, которая менее чувствительна к обрывам связи.

              При этом даже для уверенной передачи данных производителям «железа» для стандарта 5G приходится идти на сложные технологические ухищрения. Учитывая, что сигнал 5G можно легко заблокировать рукой, любое устройство, например, телефон, приспособленный для приема сигнала в диапазоне mmWave, приходится снабжать несколькими (обычно – минимум четырьмя) антеннами для приема. При этом «антеннами» эти сложные устройства называют, в общем-то, по старинке: если в RFID-чипе или в телефоне стандарта 4G LTE это действительно лишь медные дорожки на плате, то в телефоне 5G антенные модули – это целые специализированные микросхемы, которые проводят предварительную расшифровку полученного сигнала, соотносят данные со всех четырех или более антенн, а потом передают на центральный чип телефона согласованную и уже улучшенную «картинку» со всех антенных блоков.

              Такая перегруженность телефона 5G дополнительными антенными чипами уже привела к тому, что время работы телефонов нового поколения от батареи такого же размера сократилось на 30-40%, а из корпуса телефона пришлось убрать максимально возможное число металлических деталей, так как они мешали антеннам.

              Ну а теперь вспоминаем то, о чем мы сказали в прошлой части – для того, чтобы запитать даже простые чипы RFID-устройств, нам нужны батареи весом минимум несколько десятков граммов, которые нуждаются в полости внутри тела. Такую полость в теле человека еще можно представить где-то в туловище, но не под кожей или на конечностях. А поместив устройство стандарта 5G куда-то в тело человека даже на глубину в один-два сантиметра, мы не сможем решить другую задачу – уверенный прием и передачу 5G-сигнала. Причем если низкочастотный чип RFID-устройства, работающий намного «ниже» даже диапазона 4G LTE, может жить на одной батарейке годами, то вот с более высокочастотным сигналом 5G такой фокус не пройдет – его антенные блоки «посадят» батарею максимум за неделю, даже в режиме ожидания связи.

              Короче, получается не просто рутинное «вживление чипа», но и какая-то перепись населения на предмет еженедельной подзарядки брюшных батареек. А зачем тогда было тайно чипы-то вживлять, если люди все равно ходят с USB-разъемом для «подзарядки чипа»?

              Замкнутый круг! Расходимся, граждане. Никакого чипирования сегодня не будет – новые технологии не подвезли.


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