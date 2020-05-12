Гейтс рассказал о своих сожалениях после скандала с «чипированием»

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил сожаление в связи с тем, что его усилия по привлечению внимания к борьбе с инфекционными заболеваниями еще до распространения нового коронавируса оказались недостаточными.

«Я бы хотел сделать больше для привлечения внимания к этой опасности. Я чувствую себя ужасно. Весь смысл разговоров об инфекционных заболеваниях состоял в том, чтобы начать предпринимать действия и минимизировать угрозу (их распространения)», – заявил Гейтс в интервью газете Wall Street Journal.

По словам бизнесмена, он надеялся, что предупреждения, которые делал он и другие люди, приведут к более скоординированным международным действиям. «Надеюсь, что лидеры по всему миру, ответственные за защиту своих граждан, извлекут уроки из этой трагедии и инвестируют средства в технологии для предотвращения будущих вспышек», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Интервью Гейтса было опубликовано на фоне участившихся нападок на него. Сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.

Напомним, фонды Гейтса входят в число крупнейших жертвователей в адрес Всемирной организации здравоохранения.