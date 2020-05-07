Прокуратура потребовала возбудить дело из-за фейков по чипированию людей

Прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокуратурой Москвы проведена проверка, в ходе которой установлено, что содержащаяся в видеороликах информация, не соответствует действительности и создает угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», – пояснила Нефедова, передает ТАСС.

В роликах сообщается, что заболевание якобы создано с помощью генной инженерии, по утверждению авторов, коронавирус – биологическое оружие, сделанное для проведения чипирования людей и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей с помощью вакцинации.

Ранее с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В новом выпуске передачи Михалков рассказал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.