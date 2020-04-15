Кто финансирует ВОЗ?

Взгляд
15 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
Разделы

Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
Перейти а раздел…

Европейская медицина отказывается спасать стариков

Попасть в Европе в реанимацию сегодня может только практически здоровый человекФото: Cozzoli Carlo/IPA/ABACA/Reuters
Пандемия стремительно возвращает страны «золотого миллиарда» в настоящие Средние века. Речь не только о чудовищном качестве медицинской помощи, но и об этических нормах. Во многих странах официально объявлено, что в условиях перегрузки больниц старых и ослабленных пациентов реанимировать не будут. В других это делается неофициально. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые смертельные вирусы современности

    Как мошенники используют коронавирус

    Как Ухань праздновал окончание карантина

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ветераны попросили Путина отложить парад Победы
              Путин вновь выступит с обращениемКремль оценил статью NYT о «дезинформации со стороны России»Ветеранские организации попросили Путина отложить парад ПобедыМировому спросу на нефть спрогнозировали падение до уровня 1995 года
              В Общественной палате призвали изменить формат проверок в метроНорвежский политик обратился к жителям Крыма из-за коронавирусаБилл Гейтс раскритиковал решение Трампа остановить финансирование ВОЗКонструкторы ракеты для «Морского старта» решили уволиться
              Постпред России заявил о развале Вашингтоном «неугодных» международных организацийНазван последний регион России без коронавирусаИсламисты из Таджикистана готовили теракт в ГерманииРок-легенды обвинили мясоедов в пандемии коронавируса

              Главная тема


              Европейская медицина отказывается спасать стариков

              турист из Милана


              Установлен нулевой пациент с коронавирусом в России

              РСЗО «Ольха»


              Эксперт оценил способность Украины нанести ракетный удар по России

              поиск «виноватых»


              Захарова отреагировала на приостановку США финансирования ВОЗ

              Видео

              плюсы и минусы


              Почему власти не вводят режим ЧС

              «Шедевральная деза»


              Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

              сексуальный скандал


              Американские либералы загнали себя в ловушку

              массовые погромы


              «Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

              Извлекать новые уроки


              Алексей Алешковский: Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

              «Дразнилка» для России


              Артём Бузила: Киев и Минск взаимоотталкиваются

              Не осталась в стороне


              Геворг Мирзаян: Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?

              Кто финансирует ВОЗ?

              		   15 апреля 2020, 14:40
              Фото: Alain Grosclaude/Zuma/ТАСС

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент США Дональд Трамп, в последнее время яростно критикуемый за запоздалые меры по борьбе с распространением коронавируса в своей стране, объявил, что Штаты прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

              «Я попросил свою администрацию приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока идет расследование ее роли в неумелых действиях в отношении коронавируса и возможного сокрытия реальных масштабов распространения», – заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 

              И на самом деле американский президент совсем не одинок в своей критике организации.

              За что критикуют ВОЗ

              Есть два основных аспекта. Первый – нездоровые, по мнению критиков, отношения организации с Китаем, которые обернулись проблемами на фоне вспышки в стране коронавируса. Так, хотя Трамп и заявил о попытках ВОЗ скрыть масштабы распространения, речь здесь скорее идет о том, что руководство организации могло просто слепо довериться китайским властям. 

              Например, СМИ сообщали об попытках Китая заставить молчать врачей, первыми обнаруживших странную пневмонию в Ухане в ноябре-декабре 2019 года, затем была информация о сокрытии реальных цифр по заболевшим. Не в пользу Китая говорили и математические модели – к примеру, исследования команды видного британского эпидемиолога Нила Фергюсона к началу февраля показали, что число задокументированных в Поднебесной инфицированных может составлять всего 5% от реального. И сейчас, особенно на фоне цифр по числу заболевших в Европе и США, а также плотности населения в Поднебесной, в «Китайском чуде» избавления от вируса действительно есть повод усомниться.

              Кроме того, в середине января, когда вирус начал переходить границы государств, Китай говорил о «контролируемом» распространении, а также об отсутствии доказательств того, что COVID-19 передается от человека к человеку. И в ВОЗ китайцам доверились. И по цифрам, и по не слишком высокой опасности распространения. 

              Критики связывают это со все возрастающим влиянием Китая на руководство организации. Самолично государство ВОЗ практически не спонсирует – в 2019 году страна пожертвовала всего 85 тысяч долларов, – однако у нее могут быть и другие рычаги воздействия. Например, финансирование через государственные и частные компании. Например, одна только фармацевтическая компания Hualan Biological Bacterin из Синьсяна перечислила ВОЗ в прошлом году около полумиллиона долларов. Мощное лобби в ВОЗ и у традиционной китайской медицины: организация внезапно начала продвигать ее в 2018 году, а в мае 2019 и вовсе выпустила полноценный медицинский справочник, посвященный ей. А в 2020-м, когда в Китае начали звучать призывы использовать методы традиционной медицины для борьбы с COVID-19, ВОЗ удалила предостережение на их счет с местной версии своего сайта. 

              При этом нынешняя пандемия может быть как раз неприятным побочным эффектом той самой китайской медицины. Критики не раз отмечали, что многочисленные «мокрые» рынки страны, где продают – в первую очередь для «медицинского» потребления – различных диких животных, ведут не только к массовому браконьерству и истреблению видов, но и к распространению «зоонозных» вирусов и бактерий. В Ухане первые случаи заражения как раз связывали с одним из таких рынков. 

              И вторая причина для критики – медлительность. Причем этот аспект может быть тесно связан с первым. Основная претензия тут в том, что ВОЗ, наивно доверившись китайским заявлениям и цифрам, слишком затянула с объявлением чрезвычайной ситуации международного значения. 

              Режим ЧС ВОЗ объявила 30 января, и параллельно глава организации Тедрос Гебрейесус довольно громко успел похвалить меры Китая, назвав их «новым стандартом действий для таких ситуаций».

              При этом в ангажированности ВОЗ и Гебрейесуса со всей определенностью обвинить сложно – организации пришлось довериться Китаю, другого выхода у нее просто не было. Китайские власти попросту не пускали международную группу ученых в Ухань до середины февраля. Результатом все-таки состоявшегося визита стал первый обстоятельный отчет по 55 тысячам заболевших, опубликованный в конце февраля. Именно он прояснил и способы передачи вируса, и основные симптомы болезни.

              Но все же нынешние нападки на ВОЗ со стороны США, хоть и небезосновательны, больше напоминают истерию. Власти стран мира совсем не обязаны прислушиваться к рекомендациям ВОЗ, у организации вообще мало рычагов воздействия на кого-либо. И даже если предположить, что объявление режима ЧС 30 января было прямым сигналом к действию, то выходит, что США сильно запоздали с реагированием сами. По состоянию на 30 января в Штатах было 7 заболевших, поэтому в Белом доме никто и не задумывался о грядущих масштабах. Более того, месяц спустя, 24 февраля (15 заболевших), Трамп твитнул: «Коронавирус в США под контролем», добавив, что ВОЗ «действует очень умно». 

              Режим ЧС он ввел только 13 марта, спустя 43 дня после объявления ВОЗ. Еще через месяц организация превратилась во врага, деятельность которого нужно расследовать, а финансирование прекращать. 

              Возможно, у Трампа есть основания для того, чтобы прекратить перечислять организации деньги, однако сейчас совсем не лучшее время для подобных разбирательств, справедливо заметил генсек ООН Антониу Гутерриш. 

              Кто финансирует ВОЗ

              Всемирная организация здравоохранения – структура ООН, поэтому государства-члены платят небольшие отчисления в ее бюджет. Однако их доля невысока – 17% от общей суммы денег, в том или ином виде доступных ВОЗ. А вот 77% из них – это добровольные взносы, причем от кого угодно – стран, компаний, фондов, например. 

              Отказ США от финансирования действительно может серьезно ударить по ВОЗ в какой-то перспективе – организация строит свою работу через стратегическое планирование, сейчас действует «план 2019-2023», подразумевающий расходование примерно 14 миллиардов долларов на различные проекты по всему миру. 

              Бюджет ВОЗ верстается двухлетними циклами, и согласно нынешнему, у организации примерно шесть миллиардов долларов в обороте. Почти все эти деньги уже пошли или идут сейчас на различные программы по улучшению жизни и здоровья людей в разных частях планеты. 

              Штаты сейчас являются главным жертвователем ВОЗ – за 2018-2019 год страна обязалась перечислить 893 миллиона долларов, это почти 15% от шести миллиардов. 553 из них уже пошли в дело (большая часть – на программы ВОЗ на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Критики решения Трампа о приостановке финансирования уже заметили, что это может только сыграть на руку «китайскому лобби» в ВОЗ и, соответственно, ухудшит позиции США в области мирового здравоохранения. 

              Второй по сумме перечисленных в ВОЗ денег – Билл Гейтс (10%). Точнее, его совместный с женой Мелиндой фонд – он обязался перечислить 530 миллионов, они пойдут преимущественно на африканские проекты.

              Третий – снова Билл Гейтс. Почти. На этот раз – основанный им Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), объединяющий в себе различные частные и правительственные организации. От GAVI ВОЗ получит 370 миллионов (8%). 

              В десятке главных жертвователей также присутствуют Великобритания (8%), Германия (6%) и Всемирный банк (3%).


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............