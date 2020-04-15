Кто финансирует ВОЗ?

Президент США Дональд Трамп, в последнее время яростно критикуемый за запоздалые меры по борьбе с распространением коронавируса в своей стране, объявил, что Штаты прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

«Я попросил свою администрацию приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока идет расследование ее роли в неумелых действиях в отношении коронавируса и возможного сокрытия реальных масштабов распространения», – заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

И на самом деле американский президент совсем не одинок в своей критике организации.

За что критикуют ВОЗ

Есть два основных аспекта. Первый – нездоровые, по мнению критиков, отношения организации с Китаем, которые обернулись проблемами на фоне вспышки в стране коронавируса. Так, хотя Трамп и заявил о попытках ВОЗ скрыть масштабы распространения, речь здесь скорее идет о том, что руководство организации могло просто слепо довериться китайским властям.

Например, СМИ сообщали об попытках Китая заставить молчать врачей, первыми обнаруживших странную пневмонию в Ухане в ноябре-декабре 2019 года, затем была информация о сокрытии реальных цифр по заболевшим. Не в пользу Китая говорили и математические модели – к примеру, исследования команды видного британского эпидемиолога Нила Фергюсона к началу февраля показали, что число задокументированных в Поднебесной инфицированных может составлять всего 5% от реального. И сейчас, особенно на фоне цифр по числу заболевших в Европе и США, а также плотности населения в Поднебесной, в «Китайском чуде» избавления от вируса действительно есть повод усомниться.

Кроме того, в середине января, когда вирус начал переходить границы государств, Китай говорил о «контролируемом» распространении, а также об отсутствии доказательств того, что COVID-19 передается от человека к человеку. И в ВОЗ китайцам доверились. И по цифрам, и по не слишком высокой опасности распространения.

Критики связывают это со все возрастающим влиянием Китая на руководство организации. Самолично государство ВОЗ практически не спонсирует – в 2019 году страна пожертвовала всего 85 тысяч долларов, – однако у нее могут быть и другие рычаги воздействия. Например, финансирование через государственные и частные компании. Например, одна только фармацевтическая компания Hualan Biological Bacterin из Синьсяна перечислила ВОЗ в прошлом году около полумиллиона долларов. Мощное лобби в ВОЗ и у традиционной китайской медицины: организация внезапно начала продвигать ее в 2018 году, а в мае 2019 и вовсе выпустила полноценный медицинский справочник, посвященный ей. А в 2020-м, когда в Китае начали звучать призывы использовать методы традиционной медицины для борьбы с COVID-19, ВОЗ удалила предостережение на их счет с местной версии своего сайта.

При этом нынешняя пандемия может быть как раз неприятным побочным эффектом той самой китайской медицины. Критики не раз отмечали, что многочисленные «мокрые» рынки страны, где продают – в первую очередь для «медицинского» потребления – различных диких животных, ведут не только к массовому браконьерству и истреблению видов, но и к распространению «зоонозных» вирусов и бактерий. В Ухане первые случаи заражения как раз связывали с одним из таких рынков.

И вторая причина для критики – медлительность. Причем этот аспект может быть тесно связан с первым. Основная претензия тут в том, что ВОЗ, наивно доверившись китайским заявлениям и цифрам, слишком затянула с объявлением чрезвычайной ситуации международного значения.

Режим ЧС ВОЗ объявила 30 января, и параллельно глава организации Тедрос Гебрейесус довольно громко успел похвалить меры Китая, назвав их «новым стандартом действий для таких ситуаций».

При этом в ангажированности ВОЗ и Гебрейесуса со всей определенностью обвинить сложно – организации пришлось довериться Китаю, другого выхода у нее просто не было. Китайские власти попросту не пускали международную группу ученых в Ухань до середины февраля. Результатом все-таки состоявшегося визита стал первый обстоятельный отчет по 55 тысячам заболевших, опубликованный в конце февраля. Именно он прояснил и способы передачи вируса, и основные симптомы болезни.

Но все же нынешние нападки на ВОЗ со стороны США, хоть и небезосновательны, больше напоминают истерию. Власти стран мира совсем не обязаны прислушиваться к рекомендациям ВОЗ, у организации вообще мало рычагов воздействия на кого-либо. И даже если предположить, что объявление режима ЧС 30 января было прямым сигналом к действию, то выходит, что США сильно запоздали с реагированием сами. По состоянию на 30 января в Штатах было 7 заболевших, поэтому в Белом доме никто и не задумывался о грядущих масштабах. Более того, месяц спустя, 24 февраля (15 заболевших), Трамп твитнул: «Коронавирус в США под контролем», добавив, что ВОЗ «действует очень умно».

Режим ЧС он ввел только 13 марта, спустя 43 дня после объявления ВОЗ. Еще через месяц организация превратилась во врага, деятельность которого нужно расследовать, а финансирование прекращать.

Возможно, у Трампа есть основания для того, чтобы прекратить перечислять организации деньги, однако сейчас совсем не лучшее время для подобных разбирательств, справедливо заметил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Кто финансирует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения – структура ООН, поэтому государства-члены платят небольшие отчисления в ее бюджет. Однако их доля невысока – 17% от общей суммы денег, в том или ином виде доступных ВОЗ. А вот 77% из них – это добровольные взносы, причем от кого угодно – стран, компаний, фондов, например.

Отказ США от финансирования действительно может серьезно ударить по ВОЗ в какой-то перспективе – организация строит свою работу через стратегическое планирование, сейчас действует «план 2019-2023», подразумевающий расходование примерно 14 миллиардов долларов на различные проекты по всему миру.

Бюджет ВОЗ верстается двухлетними циклами, и согласно нынешнему, у организации примерно шесть миллиардов долларов в обороте. Почти все эти деньги уже пошли или идут сейчас на различные программы по улучшению жизни и здоровья людей в разных частях планеты.

Штаты сейчас являются главным жертвователем ВОЗ – за 2018-2019 год страна обязалась перечислить 893 миллиона долларов, это почти 15% от шести миллиардов. 553 из них уже пошли в дело (большая часть – на программы ВОЗ на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Критики решения Трампа о приостановке финансирования уже заметили, что это может только сыграть на руку «китайскому лобби» в ВОЗ и, соответственно, ухудшит позиции США в области мирового здравоохранения.

Второй по сумме перечисленных в ВОЗ денег – Билл Гейтс (10%). Точнее, его совместный с женой Мелиндой фонд – он обязался перечислить 530 миллионов, они пойдут преимущественно на африканские проекты.

Третий – снова Билл Гейтс. Почти. На этот раз – основанный им Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), объединяющий в себе различные частные и правительственные организации. От GAVI ВОЗ получит 370 миллионов (8%).

В десятке главных жертвователей также присутствуют Великобритания (8%), Германия (6%) и Всемирный банк (3%).