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Капитан затонувшего батискафа в Египте отпущен под подписку
Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего у Хургады, отпущен под подписку о невыезде
Генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море отпустила капитана батискафа, который затонул у берегов Хургады, под подписку о невыезде после изучения рейса и технических документов.
Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», затонувшего у берегов Хургады 27 марта, отпущен под подписку о невыезде, сообщает Al-Masry al-Youm. Это решение было принято генеральной прокуратурой египетской провинции Красное Море после изучения всей информации о рейсе и соответствующих технических документах судна.
Комиссия, сформированная местными властями, уже опросила технических специалистов, чтобы определить, соответствовал ли батискаф международным стандартам безопасности. Однако информация о том, что именно послужило причиной аварии, пока отсутствует.
Событие произошло утром 27 марта, когда батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. На борту находились 45 туристов из России. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них два ребенка. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.