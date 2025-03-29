  • Новость часаУкраина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
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    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Сийярто: Брюссель готовит европейцев к войне
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области
    Трамп заявил, что между Москвой и Киевом «присутствует недоброжелательность»
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    29 марта 2025, 02:21 • Новости дня

    Капитан затонувшего батискафа в Египте отпущен под подписку

    Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего у Хургады, отпущен под подписку о невыезде

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море отпустила капитана батискафа, который затонул у берегов Хургады, под подписку о невыезде после изучения рейса и технических документов.

    Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», затонувшего у берегов Хургады 27 марта, отпущен под подписку о невыезде, сообщает Al-Masry al-Youm. Это решение было принято генеральной прокуратурой египетской провинции Красное Море после изучения всей информации о рейсе и соответствующих технических документах судна.

    Комиссия, сформированная местными властями, уже опросила технических специалистов, чтобы определить, соответствовал ли батискаф международным стандартам безопасности. Однако информация о том, что именно послужило причиной аварии, пока отсутствует.

    Событие произошло утром 27 марта, когда батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. На борту находились 45 туристов из России. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них два ребенка. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.

    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией

    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией и внутренними процессами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Все это ведет к необходимости внешнего управления, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют полное игнорирование приказов руководства страны. По словам Пескова, ВСУ продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на команды Киева отказаться от таких действий.

    Ранее Министерство иностранных дел России обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.

    В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования, сообщается на сайте МАК.

    В отчете по результатам расследования говорится, что причиной авиационного происшествия явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»).

    «Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», – сообщает МАК.

    Расследование установило, что, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогам верхних дыхательных путей. «Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла», – говорится в отчете.

    В заключение отчета МАК дал рекомендации эксплуатантам самолета увеличить объем тренажерной подготовки пилотов, а разработчику самолета «cовместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси».

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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    28 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной против Полины Лурье, аннулировав сделки по отчуждению недвижимости, передает ТАСС.

    Судья признал право собственности на спорное имущество за Ларисой Долиной и отказал в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. В понедельник суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной.

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    28 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы канадского посольства в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России из-за русофобских комментариев канадского посла после церемонии на Пискаревском кладбище.

    Причиной стали русофобские комментарии посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщается на сайте МИД.

    В российском дипломатическом ведомстве было подчеркнуто, что дипломату сделан демарш в связи с неприемлемыми высказываниями. В частности, подчеркивается, что в комментариях была допущена недопустимая увязка блокады Ленинграда с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.

    В российском МИДе потребовали от канадской стороны разъяснений и выразили недовольство сложившейся ситуацией. Ведомство также напомнило о важности уважительного отношения к историческим фактам и событиям, которые крайне чувствительны для России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Родина-мать» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост.

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    28 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

    Дипломат высказалась по поводу начала захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

    «Вий вернулся в Киев», – заявила Захарова, сравнивая происходящее с мифическим персонажем Вием.

    Киево-Печерская лавра, один из крупнейших монастырских комплексов Украины, стала местом напряженной ситуации. Лавра известна своими древними пещерами, где находятся усыпальницы святых православной церкви.

    Она не уточнила, какие конкретные действия предпринимаются в ответ на это событие, однако ее заявление нашло отклик в международных новостях.

    Напомним, в пятницу в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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    28 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    ЦБ: Внешний долг России сократился на 18,8 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года, следует из материалов ЦБ.

    По данным ЦБ, внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290 млрд долларов, что составило 13,5% к ВВП за последние 12 месяцев, передает ТАСС. Сокращение внешнего долга на 18,8 млрд долларов по сравнению с началом четвертого квартала 2024 года произошло в основном из-за снижения задолженности перед нерезидентами по суверенным ценным бумагам, указано в материалах регулятора.

    Эти изменения привели к снижению внешних обязательств органов государственного управления на 36,5%.

    Ранее Счетная палата опубликовала данные, согласно которым объем госдолга России за 2024 год увеличился на 13,5%.

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    28 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возобновлении ограничения по потребкредитам

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских кредитов и займов, сообщили в ЦБ.

    Согласно нововведению, ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с этой даты, не должна будет превышать более чем на треть среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Банка России подчеркивается, что это ограничение направлено на контроль роста ставок по кредитам и защиту интересов граждан. «Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», – говорится в заявлении.

    Ранее, в четвертом квартале 2024 года, Банк России принял решение временно отменить ограничение ПСК. Это было сделано для того, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

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    28 марта 2025, 12:57 • Новости дня
    Генконсул: Батискаф в Египте начал тонуть при посадке пассажиров

    Генконсул Воропаев: Батискаф в Египте начал тонуть при посадке пассажиров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

    Туристов доставили на платформу с пришвартованным батискафом, началась посадка пассажиров, и уже в этот момент в судно начала заливаться вода, сказал Воропаев, передает ТАСС.

    «Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться. Я говорил с одним из пассажиров, он вытолкнул членов своей семьи из батискафа, а сам уже выбирался из него, когда почти вся кабина уже была в воде», – добавил дипломат.

    Он отметил, что в больницах остаются восемь российских граждан, их состояние не вызывает опасений.

    Ранее сообщалось, что считавшаяся погибшей при затоплении батискафа у Хургады россиянка Кристина Валиуллина оказалась жива, ее госпитализировали.

    Сейчас известно о пяти погибших при затоплении подлодки в Египте.

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    28 марта 2025, 13:39 • Новости дня
    На утонувшем в Египте батискафе погибла жительница Выборга и двое ее детей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга, сообщили в администрации Выборгского района Ленинградской области.

    Отец семейства и один из сыновей выжили, сейчас они находятся в больнице, уточнили в администрации, передает РИА «Новости».

    Власти района ищут родственников погибших. Семье окажут всю необходимую помощь.

    Ранее сообщалось, что считавшаяся погибшей при затоплении батискафа у Хургады россиянка Кристина Валиуллина оказалась жива, ее госпитализировали.

    Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев отмечал, что утонувшая прогулочная подлодка начала затапливаться еще при посадке пассажиров.

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    28 марта 2025, 14:52 • Новости дня
    Карасин: Россия возражает против размещения военных НАТО на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия решительно против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины из-за возможного присутствия сил НАТО, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    По его словам, Россия категорически против размещения каких-либо иностранных воинских подразделений на украинской территории, передает ТАСС.

    Карасин отметил, что с большой долей вероятности эти подразделения будут из стран, входящих в НАТО.

    Накануне Владимир Зеленский потребовал разместить иностранные войска в стратегических местах Украины.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    28 марта 2025, 12:34 • Новости дня
    Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде россиянка оказалась жива

    Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде врач из Татарстана оказалась жива

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Кристина Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде, оказалась жива и была госпитализирована, сообщили в генконсульстве России в Хургаде.

    Кристина Валиуллина, которая изначально считалась погибшей после крушения батискафа на египетском курорте Хургада, оказалась жива. Она находится в больнице, подтвердили в российском генконсульстве в Хургаде, передает РИА «Новости».

    Согласно ранее появившимся в соцсетях данным, супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте вместе с дочками. Власти Татарстана сообщали, что, по предварительным данным, пара погибла, а их дети, 10 и 15 лет, находятся в больнице.

    Позднее министерство здравоохранения Татарстана уточнило, что Кристина Валиуллина могла выжить. В генконсульстве России подтвердили, что она жива, но ее муж действительно погиб в этом происшествии.

    Ранее сообщалось, что семейная пара врачей из Татарстана якобы погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.

    После аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое детей, а 38 человек спасены.

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    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

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    В гибели американских военных у границ России подозревают «капитана Болото»

    Целый экипаж американской боевой машины внезапно исчез в Литве, прямо рядом с белорусской границей – и уже звучат подозрения о том, что за этим якобы может стоять Россия. На самом деле перед нами, скорее всего, трагическая случайность. Винить за которую, однако, можно только тех, кто зачем-то отправил американских военных за тысячи километров от дома, в Прибалтику. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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