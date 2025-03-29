Капитан затонувшего батискафа в Египте отпущен под подписку

Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего у Хургады, отпущен под подписку о невыезде

Tекст: Денис Тельманов

Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», затонувшего у берегов Хургады 27 марта, отпущен под подписку о невыезде, сообщает Al-Masry al-Youm. Это решение было принято генеральной прокуратурой египетской провинции Красное Море после изучения всей информации о рейсе и соответствующих технических документах судна.

Комиссия, сформированная местными властями, уже опросила технических специалистов, чтобы определить, соответствовал ли батискаф международным стандартам безопасности. Однако информация о том, что именно послужило причиной аварии, пока отсутствует.

Событие произошло утром 27 марта, когда батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. На борту находились 45 туристов из России. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них два ребенка. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.