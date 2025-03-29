Астрономы сообщили о времени видимости затмения Солнца в Москве и Петербурге

В Москве затмение Солнца будет длиться 48 минут, в Петербурге – почти полтора часа

Tекст: Денис Тельманов

Частное солнечное затмение 29 марта будет видно в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

В Москве явление начнется в 14.25 и завершится в 15.13, при этом максимум будет достигнут в 14.49, когда Луна покроет 2% солнечного диска. Погода в столице может стать препятствием для наблюдений, так как ожидается облачность. В Санкт-Петербурге затмение начнется раньше, в 14.00, и завершится в 15.25, а максимум наступит в 14.43, когда закрыта будет почти 13% солнечного диска.

Астрономы напоминают, что наблюдение солнечных затмений требует специальных фильтров для защиты зрения. Подойдет также использование сварочных масок, рентгеновских снимков и пленочных элементов компьютерных дискет. Людмила Кошман из Московского планетария советует начать наблюдение за 5-10 минут до максимальной фазы.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов уточнил, что в Петербурге затмение продлится почти полтора часа. В Мурманской области максимальная фаза затмения составит 0,43, и это станет лучшим местом для его наблюдения в России. Луна покроет около 30% солнечного диска, а в Мурманске – 28,6%.

Солнечные затмения происходят при новолуниях, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. Максимальная фаза этого затмения, равная 0,936, будет видна в Гудзоновом заливе. Явление также можно будет наблюдать в Северной Америке, акватории Атлантического океана и на северо-западе России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Москвы смогут наблюдать частичное солнечное затмение, когда Луна закроет менее 10% солнечного диска. Сообщалось, что четвертого января Солнце расположится на минимальном расстоянии от Земли, что позволит наблюдать его в максимальном размере в 2025 году.