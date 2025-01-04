Крупнейший размер Солнца с Земли в 2025 году пришелся на 4 января

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», 4 января 2025 года Солнце подошло на минимальное расстояние к Земле, достигнув перигелия. Это событие сделало его видимым, как самое большое светило года, что стало возможным благодаря специфике орбиты Земли. В Московском планетарии отметили, что подобное явление позволяет наблюдать наиболее крупный видимый диск Солнца в течение всего года.



Кроме того, в 2025 году ожидаются два лунных и два солнечных затмения. Лунные затмения произойдут 14 марта и 7 сентября, а солнечные – 29 марта и 21 сентября. Лунное затмение, запланированное на сентябрь, можно будет наблюдать полностью с территории России.

Также, по данным планетария, 5 ноября и 5 декабря ожидаются полнолуния с прохождением Луной перигея, что приведет к явлению Суперлуния, когда самая большая полная Луна будет видна на небосклоне 5 ноября. Разница между полнолунием и перигеем составит 9 часов 10 минут в ноябре и 12 часов 8 минут в декабре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце зафиксировали вспышку класса Х1.2, продолжавшуюся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году. Зонд Parker Solar Probe, приблизившийся на 6,1 млн км к Солнцу, вышел на связь с Землей и подтвердил штатное функционирование всех систем. Солнечная активность за последние два дня проявилась в 20 вспышках класса М, энергия которых сравнима с пятью вспышками высочайшего класса Х.



