Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Зонд НАСА Parker Solar Probe вышел на связь после рекордного сближения с Солнцем
Зонд Parker Solar Probe, приблизившийся на 6,1 млн км к Солнцу, успешно вышел на связь с Землей, подтвердив штатное функционирование всех систем.
Межпланетная станция Parker Solar Probe, принадлежащая НАСА, совершила рекордно близкий пролет к Солнцу 24 декабря на расстоянии 6,1 млн км, передает ТАСС.
Команда операционной станции, базирующаяся в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде, получила сигнал от зонда в ночь на 27 декабря по местному времени. НАСА сообщило, что все системы аппарата работают корректно и в штатном режиме.
Ожидается, что 1 января Parker Solar Probe передаст телеметрические данные о своем состоянии, а до конца месяца начнет поступать научная информация, собранная во время облета. Ученые надеются, что эти данные помогут лучше понять процессы в солнечной короне и формирование солнечных ветров.
Миссия Parker Solar Probe началась с запуска в августе 2018 года. Зонд ранее осуществлял гравитационные маневры вокруг Солнца, последний из которых состоялся в 2021 году. После успешного пролета через солнечную корону ученые уже выявили, как формируются структуры солнечных ветров и определили границы солнечной атмосферы.
Накануне межпланетная станция Parker Solar Probe побила рекорд сближения с Солнцем, достигнув расстояния в 6,1 млн км и установив новый рекорд скорости в 692 тыс. км/ч во время гравитационного маневра.
Ранее солнечный зонд НАСА Parker впервые «коснулся» Солнца, начав движение в солнечной короне, как сообщило американское космическое ведомство.
Американские и британские астрофизики, изучив данные НАСА, выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра, о чем говорилось в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal.