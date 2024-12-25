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Зонд НАСА побил рекорд сближения с Солнцем
Зонд НАСА Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордные 6,1 млн км
Межпланетная станция Parker Solar Probe побила рекорд сближения с Солнцем, достигнув расстояния в 6,1 млн км и установив новый рекорд скорости в 692 тыс. км/ч во время гравитационного маневра.
Межпланетная станция Parker Solar Probe, как сообщает ТАСС, установила новый рекорд сближения с Солнцем, достигнув расстояния в 6,1 млн км.
Этот маневр был осуществлен 24 декабря около 14.53 по московскому времени. Аппарат не сможет связаться с Землей до 27 декабря, когда должен будет отправить сигнал о своем состоянии.
Во время этого гравитационного маневра зонд достиг рекордной скорости в 692 тыс. км/ч, переписав свой предыдущий рекорд, установленный в 2023 году во время облета Венеры.
Parker Solar Probe проходит через солнечную корону, температура в которой может достигать 982 градусов Цельсия. Зонд предоставляет ученым уникальную возможность получить данные из этого ранее неизведанного региона.
Миссия Parker Solar Probe началась в августе 2018 года. В 2021 году зонд уже осуществлял маневр вокруг Солнца, собирая новые данные о его короне. Ожидается, что информация, собираемая в настоящий момент, начнет передаваться на Землю в конце января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году солнечный зонд НАСА Parker впервые начал движение в солнечной короне, фактически «коснувшись» Солнца. Американские и британские астрофизики, изучив данные НАСА, выявили в короне Солнца тонкие структуры, похожие на перья, которые формируют потоки солнечного ветра.