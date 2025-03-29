В промзоне Луганска произошел сильный пожар, причины устанавливаются

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в промышленной зоне на северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар. Оперативные службы республики подтвердили информацию о возгорании и продолжают уточнять данные о масштабах и причинах происшествия.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, и ведутся работы по ликвидации огня. Кроме того, сотрудники МЧС и другие экстренные службы направлены на место происшествия для оценки обстановки и предотвращения возможного распространения огня на соседние территории.

Ранее Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, заявлял о срабатывании российской системы противовоздушной обороны над Луганском. Однако пока неясно, связано ли это с начавшимся пожаром. Местные власти продолжают проводить расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Первомайске на территории ЛНР произошли отключения электроэнергии из-за ландшафтных пожаров. На станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв газа, в результате чего пострадал 53-летний мужчина. В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».