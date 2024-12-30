Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.3 комментария
В ЛНР семеро подростков пострадали вот подрыва устройства
В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет
В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».
Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».
Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.
По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.