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Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации украинского беспилотника
В результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Как указали в ведомстве, пожар, вызванный падением беспилотника, произошел в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР. По данным МЧС РФ, украинский беспилотник упал на сухую растительность, вызвав пожар, передает РИА «Новости».
Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению возгорания, однако в ходе работ произошла детонация боевой части беспилотника. В результате взрыва погиб старший пожарный сержант Вячеслав Глазунов, еще двое спасателей, командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант Николай Кулинченко, получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе Краснодарского края. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.