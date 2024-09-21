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Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки дронов
Кондратьев: Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки дронов
В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с атакой беспилотников, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Экстренные и специальные службы продолжают работу на территории, заявил Кондратьев, передает ТАСС.
Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин доложил о введении локального режима ЧС с целью организации помощи жителям и оперативного решения всех вопросов, связанных с инцидентом.
Губернатор подчеркнул, что угрозы для населения на данный момент нет, но требуется время для полной проверки территории.
Ранее Кондратьев сообщал, что в Тихорецком районе прошла эвакуация 1,2 тыс. человек после падения украинских дронов.