Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
В ЛНР из-за пожаров обесточен город Первомайск
В ЛНР из-за пожаров город Первомайск остался без воды, электрическа интернета и мобильной связи
В городе Первомайск в ЛНР произошли отключения электроэнергии из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин.
«В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учета», – сообщил мэр, передает РИА «Новости».
В результате отключения электроэнергии в городе также отсутствует водоснабжение, есть проблемы с интернетом и мобильной связью. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее сообщалось, что природный пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское. При этом сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР.