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При взрыве газа на станции ремонта баллонов в Луганске пострадал мужчина
В Луганске взорвался газ на станции ремонта газобаллонного оборудования, пострадал мужчина
На станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв газа, в результате чего пострадал 53-летний мужчина, сообщило МЧС России.
В Луганске на улице Краснодонской произошел взрыв на станции ремонта газобаллонного оборудования. В результате взрыва газа начался пожар, который был потушен спасателями МЧС, передает ТАСС.
При тушении пожара был найден пострадавший 53-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами. Обстоятельства взрыва и последующего пожара уточняются, ведется расследование инцидента.
Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы выявить возможные нарушения и предотвратить повторение подобных случаев в будущем.
Ранее во вторник в Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газ, и сообщалось о двух пострадавших, позднее количество пострадавших при взрыве увеличилось до четырех человек.
Через несколько часов произошел взрыв в салоне связи в Махачкале, где пострадали четыре человека.