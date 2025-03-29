МВФ одобрил выделение Украине 400 млн долларов

Совет директоров МВФ одобрил транш для Украины в 400 млн долларов по EFF

Tекст: Денис Тельманов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша по линии механизма расширенного кредитования (EFF), передает ТАСС. Сумма платежа составляет 400 млн долларов и предназначена для поддержки бюджета Украины.

В пресс-службе МВФ подчеркнули значимость устойчивого хода реформ и мобилизации внутренних доходов для обеспечения макроэкономической стабильности и долговой устойчивости. Фонд утвердил четырехлетнюю программу с финансированием в размере 15,5 млрд долларов, при этом общий объем выплат уже достиг порядка 10,1 млрд долларов.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева добавила, что внешнее финансирование Украины оценивается в 148,8 млрд долларов в базовом варианте. Властям страны рекомендовано ускоренно реализовывать Национальную стратегию доходов, включая модернизацию налоговой и таможенной служб и приведение законодательства в соответствие с ЕС.

Кроме того, Георгиева подчеркнула необходимость завершения реструктуризации долга и антикоррупционных реформ, включая назначение нового главы Бюро экономической безопасности и аудит Национального антикоррупционного бюро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении нового транша в 400 млн долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF), что увеличит общий объем выплат до 10,1 млрд долларов.

Верховная рада Украины в авральном порядке утвердила закон о создании высшего административного суда для получения транша от МВФ на сумму 917,5 млн долларов, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Украина в 2025 году рассчитывает получить 2,7 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования, о чем договорились на встрече с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.