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МВФ одобрил выделение Украине 400 млн долларов
Совет директоров МВФ одобрил транш для Украины в 400 млн долларов по EFF
Украина получит очередной транш в размере 400 млн долларов от МВФ в рамках механизма расширенного кредитования EFF, что увеличит общий объем выплат по программе до 10,1 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша по линии механизма расширенного кредитования (EFF), передает ТАСС. Сумма платежа составляет 400 млн долларов и предназначена для поддержки бюджета Украины.
В пресс-службе МВФ подчеркнули значимость устойчивого хода реформ и мобилизации внутренних доходов для обеспечения макроэкономической стабильности и долговой устойчивости. Фонд утвердил четырехлетнюю программу с финансированием в размере 15,5 млрд долларов, при этом общий объем выплат уже достиг порядка 10,1 млрд долларов.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева добавила, что внешнее финансирование Украины оценивается в 148,8 млрд долларов в базовом варианте. Властям страны рекомендовано ускоренно реализовывать Национальную стратегию доходов, включая модернизацию налоговой и таможенной служб и приведение законодательства в соответствие с ЕС.
Кроме того, Георгиева подчеркнула необходимость завершения реструктуризации долга и антикоррупционных реформ, включая назначение нового главы Бюро экономической безопасности и аудит Национального антикоррупционного бюро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении нового транша в 400 млн долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF), что увеличит общий объем выплат до 10,1 млрд долларов.
Верховная рада Украины в авральном порядке утвердила закон о создании высшего административного суда для получения транша от МВФ на сумму 917,5 млн долларов, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Украина в 2025 году рассчитывает получить 2,7 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования, о чем договорились на встрече с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.