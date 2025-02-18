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Стало известно о планах Киева привлечь 2,7 млрд долларов от МВФ в 2025 году
Минфин Украины запланировал получение 2,7 млрд долларов от МВФ по программе EFF
Украина рассчитывает в 2025 году получить 2,7 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования, о чем договорились на встрече с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.
Как сообщило Министерство финансов Украины, страна планирует привлечь 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда в 2025 году, сообщает ТАСС. Средства будут привлечены по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на основе четырех квартальных пересмотров.
Соглашение обсуждалось на встрече министра финансов Украины Сергея Марченко и главы Национального банка Андрея Пышного с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Саудовской Аравии. Ожидается, что эксперты фонда будут оценивать выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике. Это включает исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение необходимых реформ.
В Минфине отметили, что выполнение ряда условий программы является обязательным для получения финансирования. Пересмотры позволят оценить эффективность экономической и финансовой политики Украины и принять решение о предоставлении следующего транша.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования, включая реформы в энергетическом секторе, борьбу с коррупцией и повышение налоговых сборов. МВФ также одобрил выделение Киеву транша на 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования. Общий государственный долг Украины превысил 155 млрд долларов.