Разоблачены новые фейки об искусственном происхождении коронавируса

Генпрокуратура выявила в Сети новые видео с фейками об искусственном происхождении коронавируса, сообщается в пресс-службе ведомства.

«В этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации ведомства, одно видео было выявлено прокуратурой Северной Осетии, где утверждалось, что «природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться».

Также прокуратура Новосибирской области на видеохостинге YouTube обнаружила видеозапись, в которой говорится, что коронавирус якобы был искусственно создан, в том числе для «проведения чипирования и введения тотального контроля над людьми». Это же видео размещено в социальной сети «ВКонтакте».

«В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом и врач Александр Мясников назвал «полным бредом» сообщения о якобы «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на коронавирус.

Также прокуратурой Москвы была проведена проверка, по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей, в ходе которой установлено, что содержащаяся в видеороликах информация, не соответствует действительности, после чего Москвы потребовала открыть уголовное дело.