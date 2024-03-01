Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

Россия неоднократно заявляла, что выступает категорически против размещения ядерного оружия в космосе. Тем не менее в официальных заявлениях политиков и чиновников США, равно как и в публикациях прессы, по-прежнему настаивают на обратном: якобы у России уже есть либо на земле, либо и вовсе в космосе ядерное оружие, способное вывести из строя тысячи американских спутников и надолго закрыть для США околоземный космос.

Это страшное слово – ЭМИ

ЭМИ-оружие или оружие электромагнитного импульса – это особый вид вооружений, который использует в качестве поражающего фактора энергию электромагнитного излучения, способную наносить серьезный вред целому ряду электрических и электронных систем, разработанных человечеством. Такое поражающее действие электромагнитного импульса обусловлено возникновением наведенных напряжений и токов в различных проводниках под действием сильного и быстро меняющегося электромагнитного поля.

Естественный источник достаточно мощных электромагнитных импульсов – это Солнце. Те самые «магнитные бури», о которых любят сообщать периодические издания, – это регулярные возмущения электромагнитного поля Солнца, которые потом отражаются на магнитосфере нашей планеты, создавая в ней мощные возмущения.

Обычно небольшие солнечные магнитные бури успешно гасятся магнитосферой Земли, создавая максимум эффект северных и южных полярных сияний. Но самые мощные вспышки на Солнце способны выступить как настоящее ЭМИ-оружие. Так, в сентябре 1859 года произошло так называемое событие Кэррингтона, известное также как «геомагнитная буря 1859 года».

1 сентября 1859 года на поверхности Солнца произошел мощнейший коронарный выброс массы, огромная вспышка солнечной материи. Он устремился к Земле и достиг ее через 18 часов. Уже 2 сентября на поверхности Земли началась крупнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря, вызвавшая отказ телеграфных систем по всей Европе и в Северной Америке. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибскими островами. В США, над Скалистыми горами, они были настолько яркими, что разбудили золотоискателей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро. Цивилизацию от тяжелых последствий спасло тогда только то, что все электрические системы человечества находились в зачаточном состоянии, а электронных систем не было вовсе.

А вот во время «Квебекского события» 1989 года нам повезло меньше. Тогда вспышка на Солнце вывела из строя энергосистему всей Восточной Канады, особенно масштабные сбои наблюдались в провинции Квебек. Тогда произошли нарушения высокочастотной радиосвязи во всем мире, были отмечены тяжелые сбои в работе космических аппаратов. Полярные сияния во время бури наблюдались до широты Мексики, а в СССР полярное сияние видели в Симферополе.

США были первыми

Однако рукотворное ЭМИ может в десятки и даже сотни раз превосходить возможности нашего Солнца, пусть и в локальном масштабе.

Самым мощным доступным человечеству источником ЭМИ является ядерный взрыв. Гамма- и рентгеновское излучение ядерного взрыва приводит к образованию быстрых электронов, которые устремляются во все стороны от центра взрыва со скоростью, близкой к скорости света. В свою очередь быстрые электроны, ионизируя среду, создают медленные электроны и положительные ионы, а такая среда становится электропроводящей и превращается в мощный источник ЭМИ. В космическом пространстве ЭМИ-импульс не задерживается атмосферой и может распространяться без потерь на многие тысячи километров.

Заявления США о российском космическом ЭМИ-оружии базируются на полном понимании механизмов его создания. Именно Соединенные Штаты в июле 1962 года произвели первое испытание такого оружия: запущенная с помощью ракеты «Тор» ядерная боеголовка с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны была приведена в действие на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане. Испытание под кодовым названием «Старфиш Прайм» (Starfish Prime) превзошло все ожидания ученых: на Гавайях на расстоянии в 1500 километров от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя телевизоры, радиоприемники и другая нехитрая электроника образца середины 1960-х годов, произошел сбой в работе островной энергосистемы. Искусственные полярные сияния после «Старфиш Прайм» наблюдались во всей экваториальной зоне Тихого океана.

Повлиял взрыв и на космические аппараты. Три спутника – два американских и один советский – были мгновенно выведены из строя мощным ЭМИ-импульсом. Заряженные частицы, появившиеся в результате взрыва и оказавшиеся на орбите, вызвали быструю деградацию солнечных батарей и электроники еще у семи спутников. В общей сложности взрыв «Старфиш Прайм» вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся тогда на орбитах вокруг Земли в момент взрыва.

Ответ СССР

В СССР в ответ на американский взрыв провели свои испытания ЭМИ-оружия. В конце 1962 года с полигона Сары-Шаган были запущены ракеты с тремя ядерными зарядами мощностью в 300 килотонн, которые были подорваны в ближнем космосе на высоте от 60 до 290 км. Самый мощный ЭМИ был получен от третьего взрыва, произошедшего на высоте 290 км, – в полном соответствии с ожиданиями: на большей высоте ЭМИ-импульс может набрать самую высокую мощность.

Последствия ЭМИ-импульса от ядерных взрывов тоже были впечатляющими – несмотря на то, что эпицентр взрывов был расположен в пустынных и малонаселенных районах Казахской ССР. Подземный силовой кабель протяженностью 1000 км, проходивший на глубине около 1 м и соединявший Целиноград и Алма-Ату, был полностью выведен из строя. На наземных ЛЭП в нескольких местах были пробиты керамические изоляторы, что вызвало короткие замыкания. На некоторых участках изоляторы были настолько сильно повреждены, что провода упали на землю. Зафиксированное воздействие ЭМИ оказалось в три раза мощнее, чем при «Квебекском событии» марта 1989 года, несмотря на достаточно скромную мощность использованных ядерных зарядов.

После успешных испытаний прототипов ЭМИ-оружия в США и СССР обе страны прекратили космические ядерные взрывы и в августе 1963 года подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, где такие взрывы были прямо запрещены. Впоследствии, в январе 1967 года, между СССР и США был подписан Договор о космосе, в котором обе державы определили основные правовые рамки международного космического права. В частности, в этих правилах был прописан запрет для государств-участников на размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установку его на Луне или любом другом небесном теле, или же на станции в космическом пространстве.

На сегодняшний день оба этих договора действуют и к ним присоединились более 100 стран.

Современный мир и намерения США

С момента демонстрации мощи ЭМИ от космических ядерных взрывов ситуация в космосе изменилась радикально – сегодня вокруг планеты обращаются не десятки, но тысячи космических аппаратов. Многие спутниковые группировки, такие как система глобального позиционирования GPS или спутники интернет-связи Starlink от SpaceX, имеют двойное назначение, гражданское и военное – и, например, успешно используются Украиной в продолжающемся военном конфликте с Россией. Другие аппараты, а именно спутники видовой разведки, раннего обнаружения запуска баллистических ракет, спутники ядерного командования и контроля – и вовсе служат исключительно военным целям. Поэтому ЭМИ-оружие, которое может воздействовать на спутники в тысячах километров от места взрыва и потом вредить им на протяжении продолжительного времени шлейфом заряженных частиц, действительно может стать «убийцей» даже самых многочисленных спутниковых группировок, надежно закрыв околоземные орбиты от аппаратов противника на достаточно длительное время.





Однако, учитывая прошлые шаги США по разрушению системы ядерного сдерживания, а именно историю выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), можно предположить, что в Вашингтоне просто приписывают свою собственную вину другому. Ведь прошлый демонстративный выход официального Вашингтона из договоров по ПРО и ДРСМД сразу же сопровождался принятием на вооружение Пентагоном боевых систем, которые и были под запретом в рамках растоптанных и нарушенных Соединенными Штатами договоров.

Так что огульные обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического ЭМИ-оружия могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую, и Вашингтон уже, возможно, начал тяготиться существованием Договора о космосе и Договора о запрете ядерных испытаний в трех средах, которые прямо запрещают разработку такого оружия.