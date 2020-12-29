Россия будет прирастать промышленностью

Взгляд
29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
Перейти в раздел…

Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
Перейти в раздел…

Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...

Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

Перейти в раздел…

ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
Подробности...

В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
Подробности...

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин решил вакцинироваться от COVID-19
    США помогли ФСБ перехватить 330 кг кокаина Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 У топ-менеджера Газпромбанка в Москве украли украшений и шуб на 33 млн рублей В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21
    Ударные возможности АПЛ «Иркутск» удвоят Песков поставил 2020 году «не больше двойки» Байден запланировал «модернизацию приоритетов» для противодействия России Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» испытали на добровольцах старше 60 лет
    Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж Грузия продала в Россию больше половины урожая мандаринов Экс-охранник избил главу московской клиники и похитил его Porsche Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире

    Главная тема


    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    строительство газопровода


    Эксперт: Запугивание России санкциями против «Северного потока – 2» не имеет смысла

    за счет госбюджета


    Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами

    «великий и могучий»


    Соловьев показал матерящегося российского спецназовца в Сирии

    Видео

    итоги года


    Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

    пятое поколение


    Россия получила превосходящий F-35 истребитель

    «большая война»


    Зеленский выставит против России армию дезертиров

    искусственный интеллект


    Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

    ЛГБТ-движение


    Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

    репутация судов


    Максим Соколов: До такого либерализма мы еще не доросли

    изоляция для возможностей


    Арсений Гончуков: Коронавирус произвел ревизию в культуре

    инфантильная идеология


    Андрей Сорокин: Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

    на ваш взгляд


    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
    Алексей Анпилогов

    Россия будет прирастать промышленностью

    Алексей Анпилогов
    президент фонда исторических исследований «Основание»
    		29 декабря 2020, 12:04

    Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата.

    Не упасть – это уже вырасти

    Заканчивающийся 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики. Ведущие страны-лидеры, многие из которых и без того не могли похвастаться впечатляющими темпами роста, за прошедший год просели практически все. Причем во многих национальных экономиках падение промышленного производства началось еще до начала пандемии COVID-19, которая, по сути, выступила лишь камуфлирующим фактором для уже существовавшего и развивавшегося системного кризиса в этих странах. Приведем наглядные примеры, основанные на опубликованной мировой экономической статистике. 

    В Германии промышленное производство в ноябре 2020 года составило –3,0% по отношению к тому же месяцу годом ранее. Обвал промпроизводства длится 24 месяца подряд. В Испании падение промпроизводства составило –1,6% к аналогичному периоду прошлого года, при снижении, длящемся уже 10 месяцев подряд. В Великобритании тоже никаких сюрпризов, кроме неприятных: падение в этом ноябре составило –7,1% к прошлому ноябрю, никакой положительной динамики уже 19 месяцев. Объем промышленного производства в Италии в ноябре, по отношению к прошлому году, составил –2,1%, непрерывное падение идет уже 20 месяцев.

    Ну и, наконец, Индия. Здесь катастрофа произошла достаточно недавно, но приобрела просто эпические размеры: совокупный объем промышленного производства в стране в ноябре рухнул на –17,5%. Поэтому неудивительно, что 26 ноября 2020 года мы видели крупнейшую в истории Индии всеобщую забастовку, в которой приняло участие 250 млн рабочих. Ведь именно они на своей шкуре ощутили все «прелести» мирового кризиса промпроизводства.

    Поэтому данные Росстата, опубликованные 14 декабря, вроде бы никак не выбивались из этой общемировой тенденции: в январе–ноябре 2020 года, по сравнению с январем–ноябрем 2019 года, индекс российского промпроизводства составил 97,0%, что соответствует падению на –3,0%. В ноябре падение уменьшилось: по сравнению с ноябрем 2019 года промпроизводство удержалось на отметке 97,4%, что соответствует падению на –2,6%. Причем российская экономика уже практически стабилизировалась в падении – по сравнению с предыдущим октябрем 2020 года в ноябре индекс промпроизводства составил 99,9%, падение уже ушло в статпогрешность. Однако детальное рассмотрение российского промпроизводства приносит еще больше сюрпризов.

    Нефть – вниз, машиностроение – вверх

    На протяжении предыдущих двадцати лет большая часть позитивных российских экономических новостей концентрировалась вокруг сектора нефти и газа. Поэтому неудивительно, что именно этот «большой шкаф громче всех упал». Общий индекс промпроизводства потянула вниз именно добывающая промышленность, которая показала в ноябре 2020 года падение в –7,6% к ноябрю прошлого года. Однако, как понимают знакомые с математикой, это же и означает, что какие-то отрасли российской экономики не только не падали в таком эпическом темпе, но и даже росли!

    И действительно, если посмотреть на статистические таблицы, эти отрасли промышленности, обеспечившие наблюдаемые результаты ноября, можно легко найти. По обрабатывающим отраслям российского промпроизводства наблюдается рост (да, именно рост) на +1,1% по отношению к ноябрю 2019 года. Более того, в России 2019 год, в отличие от многих упомянутых в первой части статьи стран, был в целом благополучный для промпроизводства: упомянутый и взятый за сравнение ноябрь 2019-го был также положительным, на +1,8% по отношению к ноябрю 2018 года. Если же копнуть до деталей, то в таблицах Росстата можно найти и отраслевую расшифровку по отдельным видам производств обрабатывающей промышленности.

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    И тут нас ждет еще одна неожиданность: в статистическом плюсе находятся все четыре сектора машиностроения. Причем, опять-таки, в сравнении с изначально благополучным ноябрем 2019 года. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 6,9%, производство электрического оборудования – на 3,5%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 6,5%, наконец, достаточно обширная статистическая группа производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на совершенно невероятные 19,7%.

    Причем эффект от пандемии COVID-19, который можно было бы как-то посчитать в эти «не включенные в другие группировки» продукты машиностроения, явно ушел в другую статью: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, которая по данным Росстата, выросла еще больше – на целых 35,5% по отношению к уровню ноября 2019 года.

    Ну и что совершенно удивительно – в России в ноябре росли, причем какими-то невероятными темпами, такие обрабатывающие отрасли, как производство мебели (+13,0%), производство текстильных изделий (+16,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+19,1) и производство прочих готовых изделий (+19,6%). Такое впечатление, что в стране, на фоне мировых торговых ограничений, «вспомнили» о своей обрабатывающей промышленности – и решили ее все-таки запустить на полную мощность.

    Создана ли в России другая экономика, кроме «экономики нефти»?

    Главное «лукавство» данных Росстата это, конечно, их процентный вид. Отраслевой рост или падение говорят только о динамике той или иной отрасли, но не о ее удельном весе в общероссийском «экономическом пироге». В силу этого, конечно, рост производства мебели даже на 13% никак не повлияет на экономические расклады в России «в моменте», которые будут, скорее, диктоваться гораздо более значительным в абсолютных цифрах падением добычи нефти и природного газа, которые разом рухнули на –9,6% по отношению к ноябрю прошлого года.

    Тем не менее из данных Росстата можно почерпнуть интересную мысль: российские экономические агенты действительно «повернулись лицом» к национальной обрабатывающей промышленности, наконец-то уйдя от «проклятия импорта». А это дает зрелую надежду на то, что «Россия будет прирастать промышленностью», а не только запасами нефти и газа Сибири, Арктики или Дальнего Востока.

    Другие материалы автора

    И если такая тенденция сохранится долго, то российская экономика вполне сможет стать гораздо более диверсифицированной, устойчивой и гибкой, нежели ее нынешний вариант, в значительной мере зависящий от мировых цен на основные энергоносители и прочие полезные ископаемые.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •