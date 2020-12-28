Новак спрогнозировал возвращение нефти к докризисному уровню в 2021 году

Возвращение рынка нефти к докризисному уровню может произойти в течение 2021 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

«До конца 2020 года мы наблюдали уже и восстановление спроса, но тем не менее мы не вышли на параметры, которые были до кризиса. Надеемся, что в 2021 году мы все-таки в течение года достигнем тех показателей, которые были до распространения пандемии», – передает его слова ТАСС.

Ранее Новак заявил, что диапазон цен на нефть в 45-55 долларов за баррель является наиболее оптимальным для России, чтобы восстановить свою добычу.