Новак назвал оптимальную цену нефти для восстановления добычи

Диапазон цен на нефть в 45-55 долларов за баррель является наиболее оптимальным для России, чтобы восстановить свою добычу, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель – это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», – передает его слова РИА «Новости».



По итогам 2020 года объем нефтепереработки в России снизится на 5,4% по сравнению с уровнем прошлого года, до 270 млн тонн.

Новак добавил, что объем производства бензина в 2020 году составит 38,1 млн тонн, а дизельного топлива – 77,6 млн тонн. При этом глубина переработки нефти выросла на 1,3 процентных пункта – до 84,4%.

Вице-премьер также уточнил, что Россия на заседании ОПЕК+ в январе поддержит увеличение добычи нефти с февраля на 500 тыс. баррелей в сутки, если ситуация на рынке будет нормальной и стабильной.

Ранее в декабрьском докладе ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России по 2020 году на 40 тыс. баррелей в сутки, до 10,39 млн баррелей в сутки.