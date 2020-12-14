ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России

В декабрьском докладе ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России по 2020 году на 40 тыс. баррелей в сутки, до 10,39 млн баррелей в сутки.

«Добыча жидких углеводородов в целом по 2020 году была пересмотрена в сторону повышения на 40 тыс. баррелей в сутки и теперь, как ожидается, сократится на 1,05 млн баррелей в сутки год к году – до в среднем 10,39 млн баррелей в сутки», – приводит РИА «Новости» доклад ОПЕК.

При этом аналогичный показатель по 2021 году, по ожиданиям ОПЕК, снизится на 0,15 млн баррелей в сутки в годовом выражении – до 10,24 млн.

Кроме того, ОПЕК полагает, что добыча только конденсата в России в 2021 году составит в среднем 810 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, добыча только нефти в России в следующем году будет находиться примерно на уровне 9,43 млн баррелей в сутки.

Что касается текущих данных, то, по предварительной оценке, в ноябре добыча жидких углеводородов в России незначительно увеличилась – 20 тыс. баррелей в сутки в месячном выражении, до 10,13 млн. В годовом выражении она снизилась на 1,32 млн баррелей в сутки, сообщается в докладе.

Также отмечается, что Россия в ноябре чуть увеличила добычу нефти – до 9,28 млн баррелей в сутки. Из доклада следует, что в рамках стартовавшей с мая сделки ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в ноябре на 1,72 млн баррелей в сутки из обещанных 2,007 млн. Это соответствует уровню выполнения соглашения альянса на 86%. ОПЕК также в своем докладе со ссылкой на вторичные источники информации указывает, что добыча конденсата в России в ноябре была на уровне октября – около 850 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год, ожидает его падения на 9,77 млн баррелей в день, а прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 млн баррелей в сутки.

Согласно данным доклада, прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2020 год понижен. «И теперь, по оценкам, добыча сократится на 2,5 млн баррелей в сутки. Это связано с пересмотром в сторону понижения прогнозов по Бразилии, США, Великобритании и Норвегии после худших, чем ожидалось, показателей в четвертом квартале, что было частично компенсировано пересмотром в сторону повышения прогнозов по России, Канаде, Мексике и ряду других стран ОЭСР», – поясняет ОПЕК.

Организация прогнозирует, что в 2020 году добыча нефти снизится в основном в России, США, Канаде, Казахстане, Колумбии, Малайзии и Азербайджане. Рост же ожидается в Норвегии, Бразилии, Китае и Гайане.

Прогноз на 2021 год был также понижен: теперь ОПЕК прогнозирует рост добычи вне картеля на 0,85 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся ранее 0,95 млн. Пересмотр связан в основном с понижением прогноза по добыче в России после декабрьского решения о параметрах сделки ОПЕК+. Таким образом, добыча вне ОПЕК в 2020 году ожидается на уровне 62,67 млн баррелей в сутки, а в 2021 году – 63,52 млн. ОПЕК также полагает, что основными драйверами роста глобальной добычи в следующем году станут США, Канада, Бразилия, Норвегия, Эквадор и Катар. При этом большая часть этого увеличения, особенно в Северной Америке, придется на восстановление сокращенной в 2020 году добычи, а не новые проекты.

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