Нефть подорожала на оптимизме по спросу и вакцине от COVID

Мировые цены на нефть в понедельник растут: ожидания по вакцине благоприятно отражаются на перспективах по спросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 50,36 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,73%, до 46,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Новости по вакцине от коронавируса продолжают поддерживать ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по спросу на нефть.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Трамп также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

Планами по вакцинации поделились и в Европе. В выходные канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется «через несколько дней» после лицензирования вакцины. Как ожидается, это случится не позднее 29 декабря, уточнила Меркель.

Позднее на неделе должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассмотрены итоги исполнения сделки альянса в ноябре. Встреча будет проведена 16 декабря. При этом страны-участники нефтяного соглашения ОПЕК+ проведут встречу 4 января 2021 года.

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