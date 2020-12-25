Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году?

После событий 2014 года многие эксперты предрекали «технологическую изоляцию» российской экономики. Такое убеждение базировалось на известном противостоянии двух экономических моделей: протекционизма и свободы торговли.

Обычное утверждение сторонников свободной торговли состоит в том, что протекционизм и закрытие национального рынка ведет к загниванию экономики, а вот свобода торговли наоборот – к процветанию страны. Именно в такой логике развитые страны Запада хотели «колонизировать» Россию в начале 1990-х годов. Тогда нашей стране предложили «тихо качать нефть и газ», а все мало-мальски технологичное и инновационное – покупать за рубежом. Все в логике английского экономиста XIX века Давида Рикардо, который наглядно просчитал пример «обмена английской шерсти на португальское вино» и доказал, что Португалии лучше растить виноград, а Англии – разводить овец, с тем, чтобы потом выгодно поменять эти товары в свободной торговле.

Ровно такую же схему предложили после развала глубоко «протекционистского» СССР и России. Мол, пусть каждый занимается тем, что у него получается лучше всего: США производят компьютеры и самолеты, а Россия – просто качает нефть. Нас убеждали: русские, хватит думать о хай-теке, доставшемся вам от СССР, вы заработаете втрое больше, если бросите все силы страны на нефтедобычу!

Однако в реальном мире «обмен шерсти на вино» пытаются превратить в «стеклянные бусы в обмен на землю». Одна из стран (колония) попадает во всё большую зависимость от мирового лидера (метрополии). После чего колония отстает в цивилизационной гонке – и часто уже навсегда. Все это было доказано другим экономическим гением – австрийцем Даниелем Листом.

Поэтому от «России образца 2014 года» ждали именно такого сценария: агонии в тисках западных технологических санкций, а потом – сдачи любой политической и экономической независимости.

Алмазы под нашими ногами

Теперь же, в 2020-м, стало ясно, что сценарий по технологической изоляции нашей страны не сработал. Здравый российский протекционизм и «опора на собственные силы» оказались сильнее примата «свободы торговли», которым пытаются злоупотребить США. 2020 год стал временем демонстрации финальных технологических достижений, ставших результатами усилий предыдущих лет и даже десятилетий. Попробуем составить рейтинг этих успехов – десять главных научно-технологических прорывов нашей страны в уходящем году.

1. Первое место стоит отдать, несомненно, российской вакцине против нового коронавируса «Спутник V». Вакцина экстренно разработана всего за несколько месяцев, но это стало результатом титанической работы предыдущих лет в Центре им. Гамалеи. Несколько лет в Центре работали над созданием вакцины против MERS (вируса ближневосточного респираторного синдрома) – и оказалось, что именно данная работа может стать основной для разработки вакцины и против коронавируса. На подходе еще несколько вакцин против COVID-19 других российских научных центров.

2. Под самый конец года в воздух поднялся проходящий испытания новый отечественный лайнер МС-21 – и это впервые произошло с новым отечественным двигателем ПД-14. Без сомнения, налицо колоссальный технологический прорыв. Стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос.

3. Уникальная плавучая АЭС «Михаил Ломоносов» в середине текущего года была введена в эксплуатацию и подала первые свет и тепло в энергосеть чукотского города Певек. Подобные плавучие АЭС – настоящее спасение для удаленных прибрежных регионов нашей страны, крупнейшее технологическое достижение – и весьма вероятный дорогостоящий экспортный товар для других стран мира.

4. В космосе достижением российских технологий стал первый рентгеновский обзор космического неба, который произвела российская космическая обсерватория «Спектр-РГ». Теперь мы знаем почти что в десять раз больше рентгеновских источников во вчетверо большем разрешении, нежели чем на бывшей лучшей до сих пор в мире небесной карте немецкой орбитальной обсерватории ROSAT, полученной еще в 1990 году.

5. Произошел первый полет нового российского самолета Ил-114-300, который должен стать одним из главных инструментов, обеспечивающих транспортную связность регионов страны. Авиалинии России нуждаются в сотнях подобных машин. И для нее, опять же, был создан авиадвигатель новой модификации.

6. Сдан в эксплуатацию первый супертанкер класса Афрамакс российской постройки (о значении этого события мы подробнее расскажем ниже).

7. Тяжелая ракета «Ангара-А5» совершила второй испытательный пуск, а значит, Россия получает перспективу совершить собственную лунную, а может быть, даже марсианскую программу – только ракеты такого класса обеспечивают доставку на орбиту соответствующей полезной нагрузки.

8. Российский атомный реактор нового поколения ВВЭР-1200 впервые запущен в эксплуатацию за рубежом, на Белорусской АЭС. Это означает дальнейшую экспансию российского атомпрома, подтверждение безопасности и надежности его технологий.

9. Ученые «Курчатовского института» совместно со специалистами столичных вузов, МГУ и МИФИ впервые зарегистрировали солнечные нейтрино – частицы, образующиеся внутри нашей звезды в процессе сложного термоядерного CNO-цикла, в котором углерод, азот и кислород взаимопревращаются друг в друга, попутно используя на это водород и «производя» гелий.

10. Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) совместно с коллегами из Нижегородского государственного технического университета предложили новую технологию, которая позволяет с помощью мембранной очистки и современных абсорбентов получать чистый аммиак. Таким образом, в очередной раз была подтверждена максима о том, что фундаментальная и прикладная наука взаимодействуют друг с другом, порождая новые технологические уклады. Не исключено, что уже в скором времени станет достоянием истории старый процесс получения аммиака, так называемый процесс Габера, который «кормил» все человечество уже больше века, обеспечивая около 2/3 необходимого азота для роста сельскохозяйственных растений. Этот процесс оставался практически неизменным с начала XX века, а его главной «ахиллесовой пятой» был громадный расход тепловой и электроэнергии. Знаменитая «зеленая революция» в сельском хозяйстве – это в первую очередь расходы энергии на все ее этапы, от удобрений и пестицидов и вплоть до уборки урожая. Теперь же изобретен способ получать аммиак с расходами энергии на порядок меньшими, нежели ранее.

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Копайте глубже, смотрите шире

Каждое из перечисленных технологических достижений – лишь некая «медийная точка», наглядно демонстрирующая итог предыдущих, длительных и целенаправленных усилий. Например, возьмем новость о создании в России первого супертанкера класса Афрамакс. Афрамакс – это, пожалуй, вершина мирового танкеростроения. За всю историю танкерного флота такие суда производил лишь десяток самых технологически развитых стран, для чего использовались самые крупные и передовые судостроительные предприятия.

При этом головной супертанкер «Владимир Мономах» прошел весь цикл строительства, от резки металла и до сдачи корабля заказчику за чуть более чем два года, на уровне лучших мировых стандартов. Ну а если учесть то, что вся серия супертанкеров будет составлять 12 судов, из которых еще три, вслед за «Мономахом», уже находятся в постройке на дальневосточной верфи «Звезда» – то вся масштабность новой судостроительной программы заиграет совсем другими красками.

Попробуем осознать всю сложность задачи создания в стране готового супертанкера. Ведь судостроение, как и многие другие отрасли, является, по сути, лишь конечным потребителем, который зависит от массы поддерживающих предприятий из других отраслей. Например, супертанкер – это и огромные листы судовой стали толщиной два сантиметра, для которых пришлось начать выпускать в стране особые железнодорожные платформы для перевозки такого негабарита. Не говоря уже о том, что само производство судовой стали для супертанкера арктического класса – это отдельный вызов, уже для металлургов.

Или можем взять топливо, которого «Владимиру Мономаху» нужна не одна сотня тонн – в своей работе он будет использовать высокоэкологичное моторное топливо стандарта DMF вид III. Содержание серы в таком топливе не превышает 0,5 процента, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). Для производства такого топлива в России «Роснефть» провела масштабную модернизацию на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, где за этот год было полностью освоено производство по требованиям стандарта DMF.

Кроме 12 супертанкеров, та же «Звезда» сейчас строит пять танкеров-газовозов Arc7 для российского проекта «Арктик-СПГ–2», также заложенных в этом году. Газовоз – гораздо более технологичное судно, нежели наливной танкер. Причем по условиям заказа «Звезда» должна будет не только заложить, собрать и покрасить корпус судна, но и смонтировать комплектующие для маневрирования – в этот пункт включены винторулевые колонки, которые до сих пор в основном были импортными и не изготавливались в России. Кроме этого, верфь также должна произвести монтаж грузовой системы, то есть мембранных танков, в которых хранится сжиженный газ, что тоже является самым передним краем современного судостроения. Причем все пять газовозов нужно передать заказчику, компании «Новатэк», тоже в предельно сжатые сроки – уже до конца 2022 года.

Но, опять-таки, даже газовозы не будут самым технологичным заказом «Звезды»! Сейчас ее стапеля загружены арктическими судами снабжения и элементами огромных арктических морских платформ.

Строят на «Звезде» и уникальные суда, которые пока что не может делать никто в мире – речь идет о сверхмощных ледоколах типа «Лидер» по проекту ЛК-120Я. Такие корабли просто не имеют аналогов в мире, другие арктические державы даже близко не подошли к российскому уровню ледокольного флота. А Россия собирается к 2027 году спустить на воду первый ледокол из этой серии и к началу 2030-х годов иметь в своем распоряжении флот из трех таких «повелителей Арктики».

Куда России идти дальше?

Хочется верить, что наша страна, пусть и с трудом, но смогла найти свою дорогу в будущее. Причем дорогу, отличную от рецептов фритредера Рикардо, «по заветам» которого сегодня заставляют жить многие африканские страны, каждую из которых подрядили производить их собственную монокультуру – будь то какао, кофе, алмазы, медь или бокситы. В таких странах нет своей национальной экономической политики, нет независимой экономики и тем более нет технологического прогресса.

Все эти жертвы свободной торговли стали лишь «винтиками» в мировом разделении труда, причем на самых последних и грязных ролях. На старых званых пирах в замках английских феодалов таких бедных родственников называли «сидящими за солью»: солонка обычно замыкала набор престижных блюд, подававшихся для хозяев в начало стола, а в конец стола к «сидящим за солью» попадали лишь объедки.

В 2020 году Россия не просто показала, но и доказала, что не будет «сидеть за солью». Наша страна вернула себе технологическое лидерство и не собирается больше «менять нефть на стеклянные бусы» западного хай-тека.