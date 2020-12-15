Лайнер МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Самолет нового поколения МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

«В конце ноября во время посещения завода ПАО Корпорации «Иркут» мы с коллегами инспектировали подготовку нового МС-21. Тогда же мы обговаривали первый полет МС-21-310 с новым двигателем ПД-14 до конца этого года. А сегодня – видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников – и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», – процитировали в пресс-службе главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», – приводятся в сообщении слова гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

Напомним, 10 ноября в Ростехе сообщили, что в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14.