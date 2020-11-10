В России построили первый самолет МС-21 с отечественными двигателями

В России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») завершило постройку опытного самолета МС-21-310, который пройдет летные испытания с российскими двигателями ПД-14», – сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что 6 ноября самолет перевели в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут».

Как подчеркнули в Ростехе, всего несколько стран способны создавать подобную авиатехнику, и предстоящие испытания лайнера с отечественными двигателями – это знаковое событие для отрасли.

«Наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

ПД-14 - первый двигатель в будущем семействе, разработанный для авиалайнера МС-21. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Модификация самолета с российскими двигателями будет называться МС-21-310.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение поставок на мировом рынке композитных материалов для российского МС-21 – это хамство.

В конце марта в России началось серийное производство двигателей ПД-14 для самолетов МС-21. В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.