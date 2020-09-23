Путин назвал хамством прекращение зарубежных поставок деталей для МС-21

Прекращение поставок на мировом рынке композитных материалов для российского МС-21 – это хамство, заявил президент России Владимир Путин.

«Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил», – заявил президент в ходе встречи с работниками атомной отрасли, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия в любом случае завершит проект, он будет выполнен благодаря усилиям ученых.

«Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», – указал глава государства.

В конце марта в России началось серийное производство двигателей ПД-14 для самолетов МС-21.

В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.