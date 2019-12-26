Названы сроки начала сборки серийных МС-21

Сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году, сообщили в Ростехе.

«Сборка серийных самолетов начнется в 2020 году. В 2021-м планируются первые поставки МС-21 заказчикам», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

По данным Ростеха, панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске.

Напомним, в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новый российский среднемагистральный самолет МС-21 имеет около 200 твердых заказов.