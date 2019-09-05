Минпромторг назвал число заказов на самолет МС-21

Новый российский среднемагистральный самолет МС-21, с учетом авиасалона МАКС-2019, имеет около 200 твердых заказов, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«SSJ100 за два года до получения сертификата уже имел твердые заказы – в частности, с «Аэрофлотом». И, к сожалению, с неудачными поставками в Лаос и Индонезию. У МС-21, с проведенным МАКСом, практически 200 твердых заказов. При том, что сертификат еще не получил, и дай бог, получит в следующем году», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Ранее магистральный пассажирский самолет МС-21 впервые совершил полет на публике. Начало серийного производства самолета запланировано на 2021 год.

Напомним, 28 августа казахстанская авиакомпания Bek Air заключила соглашение о намерениях по покупке 10 российских самолетов МС-21, кроме того, соглашение о намерении приобрести пять таких самолетов заключила авиакомпания «Якутия».