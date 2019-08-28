У МС-21 появился иностранный заказчик

Казахстанская авиакомпания Bek Air заключила соглашение о намерениях по покупке 10 российских самолетов МС-21, сообщает АО «Гражданские самолеты Сухого».

Кроме того, соглашение о намерении приобрести пять таких самолетов заключила авиакомпания «Якутия», передает ТАСС.

Накануне магистральный пассажирский самолет МС-21 впервые совершил полет на публике. Начало серийного производства самолета запланировано на 2021 год.