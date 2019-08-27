Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике

Магистральный пассажирский самолет Мс-21 принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019.

Это первый полет лайнера на широкой публике. Воздушное судно пробыло в воздухе около пяти минут, передает ТАСС.

До этого образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.

Начало серийного производства лайнера запланировано на 2021 год. Предполагается выпускать две его версии – МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.

Ранее президент России Владимир Путин вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом открыл авиакосмический салон МАКС-2019.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, завершится в воскресенье.