Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019

Президент России Владимир Путин вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом открыл авиакосмический салон МАКС-2019.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. И прежде всего нашего дорогого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону. «Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли», – добавил Путин.

По его словам, перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от взаимодействия конструкторов, ученых, эффективного использования производственных мощностей. «Заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов», – сказал президент.

Российский лидер напомнил, что авиакосмический салон уже в 14-й раз собирает неравнодушных к истории, настоящему и будущему летной техники. По его мнению, салон всегда гармонично сочетает яркое научно-практическое содержание и красочное шоу. Путин напомнил, что на этой площадке традиционно можно ознакомиться с продукцией авиационных предприятий разных стран мира, в том числе Китая, который является партнером нынешнего авиасалона.

«Среди новаций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62», – уточнил российский лидер, добавив, что уникальная историческая экспозиция легендарных советских самолетов также не должна оставить никого равнодушным.

Он отметил, что многие из этих исторических экспонатов были найдены в местах боев Великой Отечественной войны и вновь поставлены на крыло. Упомянул Путин и увлекательную летную программу, включающую выступления виртуозных пилотажных групп и демонстрационные полеты новейших авиационных разработок.

Путин также выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров». «Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

В свою очередь Эрдоган пригласил российского лидера на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре. «Мы проводим в этом году авиационный, воздушный, технический фестиваль «Технофест» в Стамбуле. В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, такую выставку, в которой приняли участие более 550 тысяч человек, в этом году мы проведем второй фестиваль с 17 по 22 сентября, в котором ожидаем участие более миллиона участников. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и в первую очередь господина президента Путина», – сказал он.

Эрдоган рассказал, что под лозунгом «Будущее на небесах» в Турции за последние годы было сделано многое для развития авиационной сферы. В частности, он напомнил, что «Турецкие авиалинии» являются ведущим мировым авиаперевозчиком. Он уточнил, что авиакомпания осуществляет 258 маршрутов в более чем 100 стран.

Турецкий лидер также рассказал о масштабном строительстве аэропорта в Стамбуле. «Мы надеемся, когда завершится строительство всех этапов этого стамбульского аэропорта, мы примем у себя в этом аэропорту 200 миллионов пассажиров ежегодно», – сказал президент Турции, отметив, что это автоматически выдвинет Турцию в число самых передовых стран в области авиации.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. – на открытых статических площадках.