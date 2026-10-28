Президент Египта призвал к расширению сотрудничества с Россией в добыче урана

Tекст: Вера Басилая

«Мы хотели бы сотрудничать с вами в сфере специальных производств, в том числе по добыче урана и редких металлов», – цитирует ас-Сиси РИА «Новости».

Президент Египта также предложил развивать взаимодействие с Москвой в области малых и плавучих ядерных реакторов. Кроме того, он выступил за создание испытательного центра и строительство новых энергоблоков после 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о значительном росте торговли со странами Африки с существенной долей Египта.

Во вторник глава российского государства сообщил об активном развитии сотрудничества Москвы и Каира в сфере энергетики.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал обсуждение с египетской стороной совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.