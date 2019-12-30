Минпромторг назвал сроки поставок МС-21 зарубежным авиакомпаниям

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30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

Владимир Веретенников, Журналист
Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
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Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
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    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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              Минпромторг назвал сроки поставок МС-21 зарубежным авиакомпаниям

              30 декабря 2019, 13:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

              «Первые поставки коммерческие начнутся в 2021 году. Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023-2024 год», – передает РИА «Новости» ответ Мантурова на вопрос о спросе на самолеты МС-21 в эфире канала «Россия 24».

              По его словам, среди стран-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.

              Напомним, в четверг в Ростехе сообщили, что сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году.


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